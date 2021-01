Las elecciones a la presidencia del Barcelona no se podrán celebrar el 24 de enero

La situación sanitiaria provocada por el Covid-19 y las medidas de la Generalitat impiden que haya elecciones el 24-E

No es aún oficial, pero todo apunta a que lo será en unas horas. Las elecciones del FC no podrán celebrarse el 24 de enero, como estaba previsto. La reunión que ha tenido lugar esta mañana entre el Barcelona y el Procicat ha determinado la inviabilidad de los comicios en la fecha prevista. Según 'Catalunya Ràdio', el club azulgrana, que se ha reunido telemáticamente con responsables de las Consejerías de Sanidad e Interior, va a transmitir que en las circunstancias actuales es imposible votar el 24-E. Los tres candidatos, avalados por las firmas, son Joan Laporta, Toni Freixa y Víctor Font.

La Generalitat ha decretado un confinamiento municipal que no está dispuesta a saltarse para permitir el proceso electoral en la fecha fijada con anterioridad. El club asume que no pueden celebrarse las elecciones el 24 de enero y aunque la decisión aún no es oficial, habrá que determinar una nueva fecha para los comicios.

Según informa la emisora RAC1, el club azulgrana habría pedido amparo al gobierno autonómico para que permitiese el voto por correo en sus elecciones.La Gestora ha pedido a la Generalitat cobertura legal para modificar la ley del deporte y poder incluir así el voto por correo.

Más equipos

Laporta habló de "fraude democrático"

Uno de los candidatos y gran favorito a ser presidente del club azulgrana, Joan Laporta, ya apuntó su postura: "La Generalitat no debe intervenir en las elecciones. La vulneración del derecho de voto en una entidad privada que tiene un derecho democrático", ha dicho Laporta, quien ha apuntado que "ya se convocaron las elecciones alargando al máximo los plazos, así que entiendo que se debe ir a votar ahora". Esta tarde habrá una reunión de la junta gestora del club con los tres candidatos.