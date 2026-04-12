Las dolorosas confesiones de Rossiniér tras la derrota ante el City

Liam Rossiniore, técnico del Chelsea, explicó las razones de la dura derrota por 3-0 ante el Manchester City en la 32.ª jornada de la Premier League, disputada el domingo en Stamford Bridge.

El Chelsea se queda con 48 puntos en sexta posición tras 32 partidos, mientras el City suma 64 en 31 y se acerca a 6 del líder, el Arsenal (70 puntos en 32).

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Rosiner admitió: «No estuvimos a la altura; el City dominó los primeros cinco minutos y luego marcó».

Y añadió: «Este escenario se ha repetido en el último mes. Ante equipos fuertes hay que mantener la compostura. La segunda parte fue muy difícil y hubo falta de confianza. Debemos mejorar, estamos pasando por un momento complicado».

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Y añadió: «Nos enfrentamos a un rival en plena forma que lucha por el título, pero se nos exige ganar y por eso estoy aquí. Nuestros errores cambian el partido, así que debemos manejar mejor estos momentos para conseguir victorias».

Concluyó sus declaraciones diciendo: «Esto no justifica el mal segundo tiempo, pero si Marc Cucurella hubiera marcado, la moral habría subido. Debemos ser más sólidos ante los reveses. Aunque vayamos por detrás, tenemos que seguir en el partido, y eso es lo que más me decepciona».