Las decisiones fatales que cuestan millones a Real Madrid y Barcelona

Decisiones fatales que cuestan millones

Ha sido irrumpir en el planeta futbolístico con la fuerza de un ciclón y empezar a destaparse la secuencia de despropósitos que ha provocado que, ni Haaland ni Mbappé, estén hoy en nuestra Liga. Porque, siendo cierto que su precio actual les convierte en casi inaccesibles, no lo es menos que pudieron salirles más baratos, tanto a Real Madrid y Barcelona.

Los suyos, no son casos únicos. Ni mucho menos. Tanto Madrid como Barcelona tienen un respetable historial de decisiones fatales, que por una razón u otra, acaban saliendo a la luz pública y dejando en muy mal lugar a las estructuras deportivas de los dos clubes con mayor presupuesto de España.

Hablamos de jugadores que fueron rechazados, no considerados o infravalorados y que acabaron convirtiéndose en productivos negocios para otros, nunca vistos como tal ni en Madrid ni en Barcelona, debido a políticas deportivas frágiles, acomodadas y/o muy deficientes que evidenciaron desconocer y aún parecen seguir haciéndolo, cómo está el mercado del que viven.

Ilustres rechazados que hoy son "lo más"

Haaland costaba 8 millones de euros hace sólo dos años, cuando militaba en el Molde. Madrid y Barcelona rastreaban el mercado buscando delantero. Pero no le debieron ver. El Salzburgo pagó y se lo llevó. Después llegaría el Dortmund y abonó 20. Hoy, su precio de mercado ronda los 100 millones.

El caso de Mbappé es, si cabe, más sangrante. El hombre más deseado en el Real Madrid estuvo en dos ocasiones, a tiro del club blanco. La primera, con 13 años. Llegó a probar en las categorías inferiores pero, finalmente, la familia decidió volver a Francia. Nadie hizo nada por propiciar un cambio en esa decisión. En 2017, estando en el Mónaco, tampoco se estimó oportuno ficharle, por parte del responsable deportivo del club, el mismo que ahora sí está dispuesto a hacerlo.

Y, como si de una carrera de despropósitos se tratara, al F.C.Barcelona , ese mismo año, también descarta el ofrecimiento del club monegasco, que había tasado al delantero en 130 millones. Respuesta: ”¿Con quién ha empatado éste? Preferimos a Dembelé”. En definitiva…de locos

Sigue el escarnio: el caso Pedri

Lo que la verdad esconde, aunque no pueda hacerlo eternamente, es que algunos de los responsables deportivos de los clubes punteros, no sólo españoles pero especialmente en éstos, han realizado una labor más que cuestionable, en los últimos años. Y quizás, hoy que tanto se analiza los motivos de la crisis de nuestra competición nacional, cabría hablar mucho más de estos actores de lo que se está haciendo. De ellos y de todo el organigrama que interviene en ese tipo de decisiones. Empezando desde abajo.

¿Cómo es posible que Pedri llegue al Real Madrid a hacer una prueba hace tres años y los responsables de la cantera digan que no da el nivel? ¿No hubo tiempo suficiente para valorarle, tal y como dicen ahora quienes le mostraron la puerta de salida? ¿No había más días para seguir observándole?. Pedri llegaba al Madrid gratis. Sólo quería una oportunidad, que sí le brindaron en Las Palmas y luego en Barcelona. Hoy, Pedri se tasa en 35 millones de euros, entre unas cosas y otras, cifra que amenaza con incrementar si su progresión avanza, como es previsible.

Poco interés por Neymar y Balotelli

Cuando un error se repite en el tiempo es difícil atribuírselo a la fatalidad. Habrá quien, en descargo propio, admita que en un club de fútbol se toman miles de decisiones y, por tanto, la posibilidad de equivocarse es proporcional. Pero ¿hasta qué punto puede un responsable, que vive y cobra de ésto, puede meter la pata en casos tan claros?.

Un ejemplo: Neymar llega, otra vez a la antigua Ciudad Deportiva del Real Madrid siendo un infantil, con 14 años. Coincide con Dani Carvajal. Perecía que el chico convencía. Le ofrecen a su padre un contrato. Pero el Santos le ofreció lo mismo que el Madrid…y un apartamento. Ney acabó en Brasil. Siempre quedará la duda de si se pudo hacer algo más para retenerle. Aunque en este caso, ya conozcamos todos como se las gasta el patriarca de la estrella.

A años luz hoy, pero no hace unos años, podemos incluir en la lista de “errores de cálculo” a Ballotelli. Mario jugó un torneo con la camiseta azulgrana. Con 16 años. Disputó tres partidos. Marcó 8 goles. Marc Bartra puede dar fe de ello. No se estimó oportuno ofrecerle más de lo que se le ofreció. Acabó en el Inter.

Quizás su perfil, controvertido donde los haya, no le convierte en una de peores decisiones que se hayan tomado, pero su precio de mercado llegó a fijarse en 30 millones. Algo de negocio se podía haber hecho, que buena falta le hace al club de un tiempo a esta parte.

Kroos, Ansu Fati, ...

Otro de los jugadores a los que no se quiso en Can Barça fue Toni Kroos. Y eso que el jugador alemán sólo tenía ojos para los culés, pero fue Luis Enrique quien desestimó la posibilidad de tenerle entre sus filas, previo pago de 25 millones de euros. Incluso podría haber salido gratis esperando un poco. Pero no hubo manera; ya tenía a Busquets y a Mascherano y no quería frenar la progresión de Sergi Roberto y Rafinha.

Ansu Fati también soñaba en azulgrana. Tanto es así que, habiendo despertado el interés de Real Madrid, Sevilla, Betis y Zaragoza como alevín, tuvo claro que su destino sería Barcelona. Eso sí: nadie levantó entonces ni la voz, ni la chequera. Salvo uno: se llama Monchi y es el Director Deportivo del Sevilla. Y de él, su conocimiento del mercado y su talento para ver y revalorizar jugadores nadie duda. ¿Casualidad?.