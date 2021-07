Las cuestiones urgentes que el Barcelona debe resolver

El club tiene que conseguir dinero para inscribir a Messi y a los fichajes, concretar la pretemporada y presentar los números tras la auditoría

La temporada 2021-22 del Barcelona acaba de empezar. Esta semana, los futbolistas que no disputaron la Eurocopa o la Copa América han vuelto a la Ciutat Esportiva Joan Gamper para empezar los entrenamientos de preparación para el nuevo curso. Junto a ellos, varios jugadores del filial les acompañan, entre los cuáles no está Ilaix Moriba, que no será citado con el primer equipo mientras no renueve su contrato con el club. Ronald Koeman ha empezado a dirigir a su equipo sin conocer qué sucederá con Leo Messi, con los cuatro nuevos fichajes y con algunos de los jugadores con los que no cuenta y a los que está costando buscar una salida.

En un mes dará inicio la temporada oficial con el primer partido de LaLiga, el 15 de agosto en el Camp Nou ante la Real Sociedad. Pero antes de que esto suceda, el club debe resolver varias cuestiones urgentes, algunas deportivas y otras económicas, aunque todas ellas vinculadas directamente entre sí. En los despachos de Arístides Maillol no se piensa en nada más que en cumplir con los objetivos a corto plazo:

Reducir la masa salarial

La prioridad máxima del club es reducir la masa salarial del primer equipo de fútbol. Es una cuestión puramente económica, pero que impacta directamente en la confección de la plantilla deportiva. Sin una reducción de sueldos, los nuevos no pueden entrar, como tampoco lo puede hacer Messi. Esta reducción pasa por dos vías: la primera, una rebaja de los sueldos importantes del equipo, entre los cuáles se encuentran los veteranos Sergio Busquets, Jordi Alba y Gerard Piqué, que ya están negociando con el club para adaptar su salario a la difícil situación económica por la que atraviesa la entidad. La segunda vía son las bajas. El Barcelona trabaja intensamente para encontrar una salida a futbolistas que no cuentan para Koeman, como Samuel Umtiti, Miralem Pjanic, Martin Braithwaite o Philippe Coutinho, que cobran salarios elevados y que esta temporada no entran en los planes del entrenador. Puede que algunos de ellos salgan cedidos.

Ingresos por traspasos

Hay jugadores, sin embargo, que todavía tienen mercado. Es el caso de Braithwaite, a quién su actuación en la Eurocopa le beneficia. Evidentemente también ha sido bueno para el Barça, que intentará venderle y recuperar la inversión que hizo en enero de 2020 cuando le fichó del Leganés por 18 millones de euros. Pero el gran nombre es Antoine Griezmann. En las últimas horas, el francés ha sido vinculado al Atlético de Madrid, aunque la directiva de Joan Laporta ha frenado la operación para evitar repetir un caso como el de Luis Suárez. El club necesita el dinero, Griezmann tiene opciones de atraerlo, pero el Barça no quiere reforzar a un rival directo en la lucha por LaLiga. El delantero tiene mucho mercado y sería la gran operación que permitiría al Barcelona conseguir un gran ingreso y ahorrar un salario de los más importantes del equipo. Ambos factores impactarían positivamente en el límite salarial del conjunto barcelonista.

Inscribir a Messi

La renovación de Messi pasa única y exclusivamente por el cumplimiento de los dos primeros puntos: la reducción de la masa salarial y los ingresos por traspasos. Si el Barcelona consigue reducir drásticamente los sueldos y cobrar una buena cantidad por hombres como Griezmann y Braithwaite podrá inscribir a su capitán, que quiere volver a vestirse de blaugrana tras levantar la Copa América con Argentina. Un ahorro de unos 150 millones, entre traspasos y salarios, permitiría no solamente la inscripción de Messi sino también la de los cuatro nuevos fichajes. Eric Garcia, Emerson Royal, Memphis Depay y el ‘Kun’ Agüero esperan el OK definitivo para empezar la temporada con el conjunto barcelonista.

Cerrar los partidos de pretemporada

Por ahora, el Barça tiene confirmados dos partidos de pretemporada. El 21 de julio ante el Nàstic de Tarragona y el 24 de julio ante el Girona. Ambos, en el Estadi Johan Cruyff. Pero todavía le queda pendiente cerrar el resto de amistosos previstos. La idea del club es hacer un pequeño ‘stage’ en Alemania y disputar un encuentro ante el Stuttgart antes de viajar a Israel para enfrentarse al Beitar de Jerusalén. Este partido todavía es una verdadera incógnita, después de que el presidente de la Asociación Palestina de Fútbol mandase una carta a Joan Laporta pidiéndole que lo cancelara para no ofender a millones de aficionados musulmanes. A día de hoy, el partido no está confirmado. Como tampoco lo están el Trofeo Joan Gamper (posiblemente ante la Juventus) ni el amistoso de homenaje a Juan Carlos Unzue destinado a recaudar fondos para combatir la ELA, que el Barça debería disputar en el Camp Nou ante el Manchester City de Pep Guardiola.

Presentar la auditoría y el ejercicio económico 20-21

En pocos días, el club tendrá en sus manos el resultado de cinco auditorías contratadas para esclarecer qué sucedió durante el mandato de Josep Maria Bartomeu. Auditorías que se están concluyendo y que pondrán luz a la situación económica, laboral, legal, patrimonial y deportiva de la entidad blaugrana. Desde el club aseguraron que este informe se terminaría a mediados de julio, algo que siguen afirmando los máximos gestores del Barcelona. También sostienen que toda la información que contengan las auditorías se hará pública, con todos los detalles y sin filtros. Estos informes servirán para formular las cuentas de la temporada 2020-21 y cerrar un ejercicio económico que terminará mucho peor de lo previsto por la anterior junta directiva, que calculó 1 millón de euros de beneficio cuando en realidad serán más de 200 millones de pérdidas. En el caso de que existan ilícitos penales en la documentación, la junta de Laporta tiene claro que pedirá oficialmente que se depuren responsabilidades.