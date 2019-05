Las cuentas de Atlético Nacional: Qué necesita para clasificar a la final de la Liga Águila

El cuadro paisa es último del Grupo B con cuatro puntos, pero depende de si mismo para llegar hasta la disputa del título.

Atlético Nacional no la pasa nada bien en Liga Águila 2019-I. El equipo no encuentra su fútbol, los resultados no se dan, se quedó sin técnico tras la renuncia de Autuori y está último en el Grupo B de los Cuadrangulares con cuatro puntos de doce disputados.

Sin embargo, dio la sorpresa en Palmaseca con un golazo de Daniel Bocanegra y revivió sus esperanzas de ser el clasificado por su grupo hacia los partidos finales. Nacional depende de si mismo y todo puede pasar.

A pesar de tener cuatro puntos en la tabla del Grupo B, el Verde cuenta con opciones matemáticas para lograr la clasificación a la gran final del Apertura: Los paisas están obligados a ganar los dos partidos que restan de los Cuadrangulares para alcanzar 10 puntos y necesitarán que Junior, Cali y Tolima sigan dividiendo puntos entre sí para que no logren sumar más de 9 unidades. También deberá mejorar la diferencia de gol, actualmente en -2.

Será una tarea titánica para , que tiene competición en Copa Sudamericana a mitad de semana y aunque cabe resaltar que la última jornada de los Cuadrangulares, si llega con vida, puede definir la clasificación en casa ante Junior.