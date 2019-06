Pogba ya presiona para ir al Real Madrid: "Quiero tener nuevos retos en otro lugar"

Zidane quiere al jugador francés, pero su salida del United no será en absoluto sencilla

Las primeras contrataciones del Real Madrid han destacado por su diligencia. En unos pocos días fueron cayendo los primeros objetivos del verano, como en cascada: Jovic, Mendy y, por supuesto, Hazard, la nueva estrella. Velocidad para recopilar las piezas en una serie de fichajes que, por diversos motivos, eran sencillos. Pero el mercado no siempre es así, en ocasiones requiere de paciencia, hay operaciones complejas que necesitan tiempo y una estrategia. Es el caso del otro futbolista que desea Zidane: Paul Pogba.

No se disimula el gusto por el mediocampista y es evidente que el jugador quiere salir del , pero no vale solo con la voluntad. Llegó hace tres veranos al United por casi 120 millones de euros, y el club de Mánchester va a pelear para que no se marcha. Por eso el y el jugador han fijado un procedimiento para convencer al club de la Premier. O para presionarlo para salir, según se mire. El diario ABC ha desvelado lo que pueden ser las claves del traspaso.

La primera tiene que ver con el precio. El Real Madrid quiere a Pogba, pero no va a saltar la banca para tenerlo. No será barato en ningún caso, pero las estimaciones iniciales del United le ponían en 180 millones de euros, un precio al que el Madrid no quiere ni acercarse. 125 millones y algún bonus añadido. Un alto precio, pero en mercado.

Esto requiere ciertos sacrificios y uno de los afectados por la propuesta es Mino Raiola, el representante del jugador. En el traspaso anterior se llevó más de 20 millones de euros, y en general, en su carrera, se ha distinguido por mover constantemente a sus futbolistas y sacar buenas comisiones en cada traspaso. El Real Madrid cree que suprimir esta comisión es un buen paso para aligerar el monto de una operación millonaria. En este caso, además, las ganas de Pogba por salir son grandes, lo que podría hacer más factible este paso.

No sería Raiola el único en hacer sacrificios, también Pogba tendría que hacerlo. El francés tienen un sueldo desmesurado, de quince millones limpios que se reduciría hasta once para entrar en las escalas salariales del Real Madrid. Cobraría lo mismo que Hazard y un millón menos que Sergio Ramos, que según dijo recientemente Florentino Pérez en una entrevista, es el sueldo más alto del equipo.

A pesar de todos estos movimientos, la cosa no está terminada. El club tiene que vender y no hay cláusula posible para cambiarle de camiseta, así que tendrá que escoger otros caminos apropiados. El 'transfer request' es el principal modo que tienen en para forzar una salida. Es una carta formal sin ningún tipo de consecuencia legal, una petición oficial de una salida. Que Pogba lo haga no obliga al United a negociar, pero es una medida de presión con el afán de sentarlos en la mesa.

Si no es suficiente con eso, Pogba podría negarse a jugar la pretemporada e, incluso, el principio de la Premier League, una medida de presión extrema y de riesgo. Lo que es seguro es que el Real Madrid no dilatará al máximo los plazos, quiere a Pogba, pero no a cualquier precio y no hasta el final del mercado. En el caso de no lograrlo, buscará otras alternativas para esa posición.

Por si había dudas de la intención de Pogba, solo hay que ver sus declaraciones más recientes. Desde Tokio, hace evidente su deseo de marchar: "Después de todo lo que ha pasado esta temporada, que ha sido mi mejor temporada... creo que para mí puede ser un buen momento para tener un nuevo reto y puenso en esto, en tener un reto en cualquier otro sitio". Un aviso al United.