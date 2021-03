Las burlas le dieron fuerza a Guarín: "Mi cuerpo no era el de un jugador de fútbol"

El refuerzo de Millonarios contó como logró perder una buena cantidad de kilos en poco tiempo.

Las críticas fueron muchas, de hecho hasta se crearon memes con relación al peso de Fredy Guarín, a su mal estado físico y a lo que significaba para Millonarios el tener un volante que no estaba en condiciones aptas para jugar al fútbol profesional.

A raíz de eso, el mismo Guarín aprovechó las redes sociales para hablar con el público, con los hinchas, y referirse a este tema. “No tenía el cuerpo de un futbolista profesional. Tenía panza y cuando me miraba al espejo no lo podía creer. Pero el ver los memes me dio fuerza y las ganas de trabajar”, dijo el Guarín.

Guarin entrando en calor. pic.twitter.com/dGVpckuifO — Humo Cardenal 🇮🇩 (@HumoCardenal8) January 17, 2021

Y agregó: “En dos meses bajé 14 kilos, llegué con 105 y debo estar por los 79. Todavía tenemos más trabajo, pero más motivados que siempre. Sé que lo puedo lograr, que puedo volver a estar en mi mejor forma”.

Incluso, el volante se refirió a lo duro que es el tema de la alimentación. “Tomé ese meme y cada vez que iba a comer lo miraba, y de una cerraba la boca. No es sencillo, pero que hablen mal de uno es una fuente grande de energía”.

Recordemos que Guarín está lesionado y que todavía no puede regresar a las canchas debido a unas molestias musculares.