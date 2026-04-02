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Chelsea FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport
Abobakr El Mokadem

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Las actuaciones de Enzo Fernández provocan el enfado de los jugadores del Chelsea... ¿Se acerca su marcha?

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El Real Madrid le hizo un coqueteo hace unos días

Un reportaje periodístico publicado este jueves ha revelado la postura de los jugadores del Chelsea respecto a su compañero argentino Enzo Fernández, tras su reciente coqueteo con el Real Madrid. 

Fernández concedió una entrevista a varios influencers, en la que, al ser preguntado por el lugar donde preferiría vivir, respondió: «Me encanta vivir en Madrid... Me recuerda a Buenos Aires».

El astro argentino, ganador del Mundial de 2022, se incorporó al Chelsea en enero de 2023 y tiene contrato hasta el año 2032.

Según el diario «The Telegraph», los compañeros del jugador argentino están enfadados con él por sus últimas actuaciones. El último ejemplo de ello es su anuncio público de su intención de abandonar el club, con lo que prácticamente se ha ofrecido al Real Madrid.

Anteriormente, en ESPN, y tras la eliminación del equipo de la Liga de Campeones a manos del París Saint-Germain, también puso en duda su futuro en el Chelsea diciendo: «No lo sé. Quedan ocho partidos y la FA Cup. Está el Mundial, y después ya veremos».

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A todo esto se suma la tensión en la relación de Enzo con algunos de sus compañeros de equipo. 

El diario «The Telegraph» señala que mantuvo una fuerte discusión con el portero Jorgensen en el partido contra el París Saint-Germain, y que lo mismo se repitió con otros jugadores a los que reprendió públicamente durante los partidos.

A pesar de ello, la grave crisis deportiva que atraviesa el Chelsea, que también ha supuesto el anuncio de pérdidas récord en la historia de la Premier League, podría empujarles a aceptar el traspaso de Enzo este verano.

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