Lapuente destroza a Martino por querer solo convocar a argentinos

El extécnico del Tri nunca convocó a un solo naturalizado cuando entrenó al combinado en la década de los 90.

No todos le han dado la bienvenida a Gerardo Martino en el futbol mexicano. Uno de los que no es Manuel Lapuente, otrora entrenador de la Selección del 97 al 2000 y director deportivo de Lobos BUAP, quien fustigó al argentino por considerar a muchos argentinos para el Tri como fue el caso de Iván Marcone, quien rechazó la invitación.

"Que haga una Selección de sus paisanos y se acabó, para qué ir y acabamos con el cuento. A mí ya saben que no me parece", reclamó el directivo de los Licántropos a su llegada al Aeropuerto de la Ciudad de México.

"No es porque no me guste a mí. Eso es su problema y de los directivos que están cercanos a él, no mío. Yo nada más digo que ojalá fuera de mexicanos, es la Selección Mexicana. Creo que así se llama todavía...", tiró.

Otros compatriotas del Tata que han alzado la mano recientemente son Rogelio Funes Mori, Leonardo Ramos y Julio Furch. También de otras nacionalidades como los españoles Alejandro Arribas o Édgar Méndez.