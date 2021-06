Laporte confirma que no hay lesión y explica su nacionalización por España

Aymeric Laporte fue el elegido por el departamento de prensa para atender a los periodistas desplazados a la Ciudad Deportiva del Fútbol en Las Rozas dentro del plan previo a la Eurocopa.

El central contó la sensaciones tras su debut frente a Portugal y quiso explicar el proceso de su nacionalización por el combinado español. “Con la Sub-19 ya me contactaron para venir a la Selección. Ahora es diferente. Me llamó

Luis Enrique para preguntarme por mi situación y le dije que estaba encantado de venir aquí".

🗣️ @Laporte : “Con la Sub-19 ya me contactaron para venir a la Selección. Ahora es diferente". ➡️ "Me llamó @LUISENRIQUE21 para preguntarme por mi situación y le dije que estaba encantado de venir aquí". #SomosEspaña #EURO2020 pic.twitter.com/yi0GyQzWzP

🗣️ @Laporte : “Estoy aquí, estoy encantado y voy a darlo todo por defender esta camiseta". ➡️ "He venido a sumar". #SomosEspaña #EURO2020 pic.twitter.com/X0Gso8fOJX

El del City reveló que “estoy aquí para competir al máximo nivel y comparto el objetivo de la Selección. Estoy aquí, estoy encantado y voy a darlo todo por defender esta camiseta". También reveló que “todos me han acogido muy bien, tanto el staff como los jugadores".

Laporte, quien se retiró antes de tiempo del partido amistoso donde debutó ante Portugal, explicó que "estoy bien, me retiré del campo por cansancio, notaba una pequeña sobrecarga". Como dijo tras el partido, "llevaba mucho tiempo sin jugar y se notaba".

🗣️ @Laporte: “Estoy bien, me retiré ayer del campo por cansancio, notaba una pequeña sobrecarga".



➡️ "He estado con grandes entrenadores con los que he trabajado muy bien para mejorar y estar a buen nivel".#SomosEspaña #EURO2020 pic.twitter.com/Fh8e6gtZWf