Laporta: "Nunca más habrá desenfreno en una economía saneada"

Joan Laporta no ha querido mojarse ni en las salidas ni en las entradas. El Barcelona tiene la vista puesta en varios jugadores, en lo que se refiere a las incorporaciones y también en el apartado de las bajas, pero el presidente del club azulgrana ha preferido no explicar ningún detalle de las operaciones que está llevando a cabo el conjunto catalán. Ni Lewandowski, ni Frenkie de Jong, ni Gayá, ni Carlos Soler, ni ningún otro. Eso sí, en una entrevista al programa 'Tot Costa' de "Catalunya Ràdio" ha hablado de muchas otras cuestiones, como la venta de varios activos como BLM y Barça Studios o el traslado a Montjuïc para la temporada 2023-24. Recopilamos son sus principales reflexiones:

Fichaje de Lewandowski: "Dejemos trabajar a la dirección de fútbol y a la secretaría técnica. No quiero contestar con detalles esta pregunta porque están trabajando para que el equipo sea competitivo. No es fácil porque venimos de una situación económica muy complicada. Trabajamos todo el año para activar opciones y sanear la economía. Así poder afrontar operaciones como las que estamos afrontando. Pero la prioridad es sanear la economía. Estamos en eso. Espero poder decir que en el año que llevamos hemos saneado en gran parte la economía del club".

Mejor Haaland o Lewandowski: "No viene al caso. Me gusta el fútbol, me gustan todos los jugadores que marcan goles. Aubameyang y Ansu Fati me encantan".

Operaciones de 30-40 millones: "Si conseguimos sanear la economía, y creo que lo conseguiremos, creo que sí podremos afrontar todas las operaciones en las que estamos trabajando".

Venta de Frenkie de Jong: "Insisto, dejemos trabajar a la dirección deportiva. Hay jugadores que son codiciados en el mercado y que evidentemente reciben ofertas. Haremos lo que más convenga al Barça. El hecho de afrontar estas operaciones no comporta necesariamente la venta de un jugador por razones económicas. Si salen las palancas que queremos activar no sería un condicionante. En todo caso, podría ser un condicionante deportivo. En el terreno deportivo Xavi manda, como también Jordi y Mateu Alemany. En la mayoría de los casos seguiré lo que digan los profesionales, a los que delego estas decisiones".

Remodelación de la plantilla: "Xavi sabe que tiene muy buenos jugadores en la plantilla. Él cree en ellos. Pero tenemos que tener un equipo más competitivo, con lo cuál deberemos hacer incorporaciones para que seamos más competitivos. Pero hoy por hoy, la prioridad sigue siendo la economía. La situación que heredamos no se arregla en un año. Haré todo lo posible para que podamos optar a los máximos objetivos para poder aspirar a todo".

Masa salarial: "Forma parte del legado. Es una masa salarial deportiva muy elevada que no termina hasta finales de la temporada que viene. Tenemos que convivir con ello y con el esfuerzo que se hace para establecer unos niveles salariales más razonables".

Piqué, Busquets, Alba: "Tienen contrato en vigor y no quiero hacer hipótesis. Respetaremos los contratos. Han trabajado muy bien en la integración de los jóvenes y esperamos que la temporada próxima funcione todavía mejor".

Renovación de Dembélé: "Creo que él querría quedarse, pero que está muy tentado por otras opciones que seguramente ofrecen unas condiciones mejores que las nuestras. La oferta está presentada de hace tiempo y ellos se han tomado el margen de respondernos cuando termine la temporada. No sé como terminará. Ya hubiéramos querido una respuesta antes, pero depende de muchas partes. Al entrenador y a mi nos gusta mucho y por eso hemos hecho un esfuerzo muy importante para que se quede. Él creo que se quiere quedar, está a gusto, hay buena relación personal con todos, pero tiene unos representantes que controlan la situación. Espero que su interés sea que se quede. Sino, no pasa nada, reforzaremos esta posición".

Dani Alves: "Por parte del club, Dani ha cumplido los objetivos. Ahora hay un aspecto deportivo que lo hablarán la secretaría técnica, el entrenador y la dirección de fútbol. Nos comunicarán lo que consideren. A mí me gustaría. Para el club no hay problema, porque no perjudica el Fair Play Financiero. A él le hace especial ilusión jugar el Mundial. Tenerlo con la actitud que lo hemos tenido, que ha ayudado mucho, y sin poner en riesgo la cuenta de explotación, ya lo veremos".

Balance de la temporada: "Aprovado, pero queremos más. Por las circunstancias en las que se encuentra el club y de donde veníamos y donde estamos, que incluso hemos podido luchar por LaLiga si no se nos hubieran lesionado jugadores, pongo un aprovado justito".

Dos últimos meses: "El año pasado hubiéramos tenido que ganar LaLiga, pero la perdimos nosotros porque la teníamos a tocar. Perdimos contra el Granada en casa. Este año he visto una recuperación desde la llegada de Xavi, sobre todo en el juego. El punto culminante fue cuando eliminamos al Nápoles y goleamos al Madrid con una exhibición. Creo que si no se llegan a lesionar jugadores importantes, estábamos jugando muy bien. Empezábamos a resurgir. Fue eso y no tener una plantilla consolidada, porque hay ciertos desequilibrios, que nos ha pasado esto".

Nivel de Pedri: "Pedri está llamado a ser uno de los jugadores referencia, pero habrá más de uno. Tendrá que tener más gente alrededor para tener un equipo ganador".

Perder tendrá consecuencias: "Siempre computa, perder tiene consecuencias. Este año las consecuencias han sido cambiar el entrenador. Cuando estábamos en novena posición tuve que cambiarlo. Hemos ido ganando desde que lo hemos cambiado y hemos acabado segundos. Queremos más. En el Barça estamos acostumbrados a luchar por LaLiga y no hemos podido. Tuvimos esperanza para engancharnos, no sucedió, pero el juego ha mejorado, Xavi lo ha hecho muy bien dentro de las posibilidades que había y ahora de lo que se trata es reforzar el equipo para que sea más competitivo".

Demasiado optimista: "Más que optimista es tener ambición. No quiero que baje el nivel de ambición en ningún momento de la temporada. Ese mensaje iba para todos, teníamos que creer. Para los socios, culés en general y también el vestuario para que no bajase los brazos. Cada uno es como es. Es cierto que somos un club que pasamos de la euforia a la desesperación y de la desesperación a la euforia, pero aspiramos a todo jugando bien. Intentamos conseguir la gloria y eso es muy característico del Barça. Tenemos que seguir siendo ambiciosos, no conformistas".

Recuperación económica: "Si acabamos haciendo lo que queremos hacer, que creo que lo haremos antes del 30 de junio, será espectacular. Que en un año se recuperen unos fondos propios negativos de 500 millones es algo digno de elogio. Espero conseguirlo, nos queda margen. Hemos firmado muchos patrocinios y el club cada vez está más vivo. Hay muchas marcas e inversores que quieren invertir en el Barça. Si antes del 30 de junio activamos una de las opciones o dos de ellas habremos saneado la economía del club en gran parte, que no quiere decir que no debamos ser prudentes. Nunca más sucederá que en una economía saneada haya desenfreno. Ni que tengamos el dinero para hacerlo lo haríamos, porque nos distorsionaría la estructura salarial".

Negocio con BLM y Barça Studios: "Llevamos trabajando en el tema. La cifra no es la que dices. Tenemos varias propuestas. Piensa que por BLM primero tiene que pasar por Asamblea. Es uno de los activos que formaba parte del Barça Corporate. La propuesta que nos han hecha es muy buena, pero miramos de ajustarla. Este contrato es el que requiere un análisis más en profundidad. La valoración de la compañía es de una cifra determinada, está dentro de esa valoración, por eso es interesante la oferta, pero hay muchos aspectos que no podemos aceptar. Todas estas operaciones llevan un proceso de negociación, pero no se tiene que pensar que malvendemos. Queremos buscar un socio que nos ayude a mejorar este negocio y que inyecte una cantidad. Mientras no nos aparte de la gestión, nos va bien. Para Barça Studios hay seis interesados, algunos que aportan una magnitud determinada y otros, más grande. La de Barça Studios ojalá pudiera hacerse antes del 30 de junio".

Acuerdo con CVC: "La operación de CVC sí que garantiza que tengamos Fair Play. Pero no porque Tebas me lo haya dicho, sino porque la propia operación la garantiza. Hay otras que, combinadas con alguna de las otras palancas y afectando al 10% de los derechos, también nos darían Fair Play porque el patrimonio neto negativo quedaría en positivo. Esto nos daría capacidad para afrontar operaciones. Estamos mirando de tomar la mejor decisión para los intereses del club. Esperamos que CVC se ajuste a nuestra contrapropuesta. Pero tenemos otras opciones, no nos vemos abocados a nada. La propuesta de CVC, a raíz de lo que hemos comentado, se ha flexibilizado. Antes hipotecaba el 100% de los derechos, ahora es un 10%. Antes estaba condicionado a no poder vender el 90% restante sin autorización. Ninguna de estas operaciones las haremos a gusto. Lo han hecho todos los clubes menos el Madrid y el Athletic. No tenemos la intención de hacerlo, pero llegamos a final de temporada".

Superliga: "Esa propuesta que está en los tribunales de justicia. A la corta, no creo que la veamos, pero tendremos una resolución a final de año. Ya veremos qué pasa. Lo que no quiero es que el Barça se pueda quedar fuera de una competición como esta, que sería la más atractiva a nivel europeo y mundial. También se tiene que hablar de cómo será concebida. Si algún dia se llevase a cabo, el Barça siempre estaría llamado a formar parte, siempre coordinado con las ligas estatales. Tendríamos que hacer una Champions League más competitiva y más atractiva".

Espai Barça: "Está previsto en el calendario de obras que nos vayamos la temporada 2023-24 a Montjuïc. Derruiremos la tercera grada, la haremos de nuevo y haremos la cubierta. En esa temporada se podrán acelerar mucho las obras. Ya se habrán hecho las otras gradas y el entorno. El calendario es el previsto, terminará en 2026. Pero la 2024-25 ya jugaremos en el estadio".

Modelo de club: "En los momentos de crisis tenemos que cerrar filas. Los conocimientos que tenemos algunos del Barça son muy útiles para estos momentos de máxima dificultad. Hemos hecho una organización más transversal y menos piramidal. Hay muchas áreas con responsable de área, pero luego tenemos un comité mensual y otros comités ejecutivos semanales. Me reportan a mí y a compañeros de junta que estamos liberados para dedicar nuestras horas del día a gestionar el Barça. Hay cuatro o cinco miembros de junta. Lo he hecho para acelerar el saneamiento económico. Una vez recuperados, lo seguiremos llevando como una gran empresa familiar, pero habrá un director general".

Rol de Deco en la parcela deportiva: "Deco ha sido jugador del club, conoce la casa y el mercado de Brasil. Lo tenemos en el mercado para que nos aconseje bien. Conoce bien los antecedentes de jugadores y no queremos que este mercado tan improtante el Barça no tenga presencia. Confiamos en Deco. Sabe que hay la circunstancia de que él es representante, que nosotros respetamos. Es suficientemente honesto para que no haya conflicto de intereses. Y si algún día lo hay, lo podremos explicar. Es un hombre preparado y valiente".

Rol de Enric Masip: "Es una persona con carácter y personalidad, que dice las cosas claras. Como persona con capacidad y liderazgo, es muy útil dentro de la comisión deportiva".

Negocios de Piqué: "Gerard ha hecho una temporada muy buena. Si no se llega a lesionar habríamos ido mejor. Que él tenga una vida enfocada al negocio, si en algún momento vemos que hay una situación que tenga que pasar por Compliance, lo haremos. Por el momento, veo que la incompatibilidad todavía nos toca de muy lejos. En algunos aspectos toca a la RFEF y en otros, rizando el rizo, puede que llegue a tocar de lejos. Pero lo que ha hecho por el club es incontestable".