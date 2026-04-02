Laporta: El Real Madrid tiene un interés muy oculto en el caso Negreira

Juan Laporta, recientemente elegido presidente del Barcelona, ha criticado la postura del Real Madrid respecto al famoso caso «Negreira», afirmando que la relación entre ambos clubes se ha visto gravemente afectada.

Hace unos tres años se reveló que el Barcelona había pagado 8,4 millones de euros a José María Negreira, exvicepresidente de la Comisión de Árbitros, a través de su empresa privada, noticia que dio a conocer la emisora «Cadena Ser Cataluña», y el caso sigue pendiente en los tribunales.

Laporta declaró este jueves en unas declaraciones publicadas por el diario «Marca»: «Nos han condenado incluso antes de que nos juzgaran en el caso Negreira, y en todo lo que hacemos, siempre hay una reacción. Estamos acostumbrados a ello. Somos catalanes, y estamos acostumbrados a ello. Somos el Barcelona, y estamos acostumbrados a ello».

Y añadió: «Además, tenemos éxito, y eso es lo que hace que nos acostumbremos a las reacciones de la gente de esta manera. La gente en general, y especialmente aquellos que quieren mantener al Barcelona bajo su control, sometidos... Han intentado borrar parte de la gloriosa historia del Barcelona; aquellos que quieren hacernos daño no descansan».

Sobre la relación con Florentino Pérez y el Real Madrid, explicó: «Mi relación con el presidente del Real Madrid se basa en el respeto mutuo. Participábamos en la Superliga, donde nuestros intereses coincidían. En aquel momento, la comunicación entre nosotros era más fuerte».

Y añadió: «Pero esa comunicación se interrumpió desde que aparecieron en el caso Negreira. Me dan todo tipo de explicaciones que no entiendo, pero sentí que era mi deber seguir adelante con el proyecto de la Superliga porque quería lograr algunos logros para el Barcelona».

Laporta continuó: «Pero veo que esto empeora las cosas, ya que cada vez que el juez intenta desestimar el caso (Negreira), presentan una prueba concluyente, que consiste en una declaración en la radio o en los medios de comunicación, una prueba que siempre acaba careciendo de valor».

Y concluyó: «Hay un interés muy oculto detrás de todo esto. Quieren alargar este proceso para justificar lo que dice su canal de televisión, que alega que los jueces están a favor del Barcelona. Esto ha llevado a un deterioro de la relación institucional. En cuanto a la relación personal, es de respeto mutuo, pero la relación entre los dos clubes se ha visto muy dañada».

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