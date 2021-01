Laporta: "El Barça no puede permitir una falta de respeto del PSG con Messi"

El candidato a la presidencia del Barcelona atendió a los medios de comunicación y se mostró muy crítico con la postura del PSG sobre Messi.

Joan Laporta, candidato a la presidencia del FC , habló ante los medios de comunicación. El que fuera presidente de la entidad blaugrana repasó la actualidad de la entidad de la Ciudad Condal y criticó la postura del , considerando que es "una falta de respeto" que el director deportivo del cuadro parisino, Leonardo, hable abiertamente sobre Leo Messi.

Laporta, crítico con el PSG

"El club tiene que ser capaz de hacer una buena propuesta a Messi para que la entienda y la acepte. Entendería cualquier respuesta de Leo. Él tiene que conocer la situación del club y esto es urgente. Se está consolidando una situación, él es libre para negociar con otro club, y el Barça anda sin presidente. El PSG se permite decir públicamente que quiere fichar a Messi. Esto el Barça no lo puede permitir porque es una falta de respeto. Y más viniendo de un club/estado que se salta las normas. En esto también hay que trabajarlo con UEFA y FIFA."

El fichaje de Eric García, sobre la mesa

Laporta quiso responder también a las palabras de Víctor Font. Otro de los candidatos a la presidencia del Barcelona consideró que el central del estaría dispuesto a "no cobrar esta temporada" y pidió a la Junta Gestora que llevara a cabo el fichaje. Laporta ha sido muy claro y se ha mostrado crítico con la aparición de esta posibilidad.

"Después de ver la situación económica del club, me mantengo en mi posición. Pensad que los candidatos no tenemos la facultad de atribuir a la Junta Gestora cosas que no pueden hacer como son estos actos de disposición. Nos tenemos que mantener aquí. Si un jugador quiere venir aquí tiene que demostrarlo. Si en junio viene gratis, no sé por qué tenemos que regalar un dinero a un club que es competidor nuestro. Ahora se habla de unas cantidades que ahora son otras, pero en definitiva sería pagar un dinero por un jugador que en junio saldría gratis. Esperaremos a junio y entonces hablaremos. No entiendo que la Gestora se atribuyera la facultad de negociar un salario, una comisión o de pagar un dinero ahora cuando en junio no hay que hacerlo. Nuestra posición está muy clara".

El retraso de las elecciones, una "falta de respeto"

"Es una evidencia. El Barça necesita urgentemente un presidente y una Junta para tomar decisiones. Y esto lo sabe todo el mundo. No buscar soluciones inmediatas para celebrar las elecciones significa que no se está respetando al Barça. La Gestora se lo toma de una manera que no es como corresponde. Se retrasa tanto el tema que no podemos tomar las decisiones que necesitamos para generar más ingresos. Los responsables de la Generalitat y la Gestora nos han llevado a esta situación".