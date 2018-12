Lampe quiere quedarse más tiempo en Boca Juniors

El portero boliviano aseguró que tiene contrato con Huachipato, pero su deseo es debutar con la camiseta de Boca, club al que llegó en octubre pasado.

El portero boliviano Carlos Emilio Lampe tiene la idea clara, hará todo lo posible para quedarse al menos una temporada en Boca Juniors, equipo al que fue prestado por tres meses y en el que ni siquiera logró debutar.

Lampe tiene una espina clavada que no se la puede sacar en estos tres meses, llegó como el último refuerzo del Xeneize para las semifinales de la Copa Libertadores de América, pero nunca pudo jugar en el equipo titular.

El boliviano tenía todas las ganas de ser parte del cuadro argentino en al menos un cotejo de los cuatro que jugó el xeneize en las fases finales de la Libertadores, pero solo alternó dos veces en la banca de suplentes por lo que no cumplió su sueño de ser parte de la historia de Boca que se ubicó subcampeón del torneo internacional de clubes.

“Tengo una espina porque no me tocó jugar para demostrar por qué me trajeron, pero siempre traté de sumar al grupo desde el lugar que me tocó”, dijo Lampe.

El boliviano tuvo que pelear el puesto de titular frente a los argentinos Agustín Rossi y Esteban Andrada, ambos con mucha experiencia y conocimiento de lo que era jugar en la Bombonera, estadio de Boca, por lo que el cuerpo técnico no quiso arriesgar poniendo al boliviano bajo los tres palos.

Pese a que no logró debutar, Lampe dijo que su paso por Boca Juniors es inolvidable porque el ambiente es muy diferente a lo que se vive en otros clubes del continente.

“Fue una bendición, nunca me arrepiento de mis decisiones, menos de esta. Pude conocer lo que es este club maravilloso, a la gente y a grandes compañeros”, dijo el guardameta de la Selección boliviana.

Lampe quiere tener su revancha en Boca Juniors, no quiere irse del club sin antes debutar, es por eso que puso como prioridad quedarse al menos por una temporada y luego buscar otros rumbos.

“La prioridad la tiene Boca Juniors”, dijo el arquero respecto a su futuro en 2019.

Lampe tiene contrato con Huachipato, de Chile, por un año más. El club acerero prestó al boliviano a Boca por una buena suma de dinero, ahora el jugador deberá regresar en enero a su equipo, pero esa opción no está en sus planes.

“Lo veo muy difícil que regrese a Huachipato. El club es lindo, la gente igual, me trataron bien, pero lo veo complicado que vuelva”, aseguró el boliviano.