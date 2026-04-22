Lamine Yamal marca un gol con el FC Barcelona y es sustituido de inmediato

Preocupación por la salud de Lamine Yamal. El extremo del Barça marcó de penalti en el 40’ ante el Celta y luego se tumbó lesionado.

Cayó dentro del área del Celta mientras sus compañeros lo felicitaban por el 1-0; Raphinha mostró especial preocupación.

Las imágenes muestran que, justo después del penalti, Yamal hizo un gesto hacia el banquillo. Poco después, el técnico Hansi Flick lo reemplazó.

Tras su salida, el partido se detuvo. El comentarista deZiggo, Sierd de Vos, sugirió que un espectador sufría un problema cardíaco.

Mientras, Flick daba instrucciones y los jugadores de ambos equipos conversaban. La grada se preguntaba el motivo de la interrupción.