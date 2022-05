Lamela en GOAL: "Gran mérito de estar en la Champions es por Lopetegui y los jugadores"

Erik Lamela (Carapachay, 1992) cayó de pie en el Sevilla. El argentino fue la gran sensación de los primeros meses de la temporada, se ganó el cariño de la exigente grada del Ramón Sánchez-Pizjuán pero fue víctima de los vaivenes del fútbol tras sufrir una inoportuna lesión que le frenó durante varios meses.

El ex de Tottenham y Roma atiende a GOAL en el vestuario de la ciudad deportiva sevillista para analizar su primera temporada en Nervión. Admite que el equipo lo ha pasado mal en los últimos meses pero reivindica el mérito de sus compañeros y Lopetegui al conseguir por tercera temporada consecutiva la clasificación para la UEFA Champions League.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram sobre el Sevilla FC y recibe todo el contenido de Goal sobre tu equipo al instante en tu móvil

¿Cómo valora su primera temporada en el Sevilla?

"Bueno, bien. Obviamente podría haber sido mejor pero por distintas circunstancias estuve mucho tiempo fuera de las canchas por la operación del hombro y se complicó un poco con eso. Ahora volví a jugar, estoy contento y poco a poco la idea es volver al nivel en el que estaba".

¿Cómo le ha ayudado que haya una colonia de argentinos a su adaptación?

"Los chicos me ayudaron mucho, los chicos que ya estaban acá me aconsejaron, ellos tienen más experiencia en el club y conocen mejor la ciudad. Siempre trato de escuchar y aprender y captar los consejos que me dieron".

¿Cómo ha cambiado su vida en Sevilla respecto a Londres?

"Me gusta mucho. Soy argentino y el tema del clima fue un gran cambio para mí después de tantos años viviendo en Londres, que es increíble también como ciudad. Son dos ciudades completamente diferentes pero me siento muy cómodo acá, muy feliz. Mi familia también y eso para mí es importante".

Una curiosidad, ¿de dónde le viene el apodo de Coco?

"Coco me decían de chiquito, cuando tenía dos o tres años ya me decían Coco en mi casa y se me quedó".

¿Ha notado mucha diferencia entre la Premier y LaLiga?

"Sí, sinceramente sí. Es un fútbol diferente. En el fútbol inglés se pega un poco más y los árbitros dejan seguir más. Los partidos son más de ida y vuelta e intensos. Acá se intenta jugar más, la mayoría de los equipos intentan sacar el balón desde atrás y es un fútbol en el que me gusta jugar".

Da la sensación que su estilo de juego como regateador se está perdiendo, ¿lo comparte?

"No, bueno, hoy en día sí es verdad que todos los jugadores intentan ser más efectivos que otra cosa y se basan más en las estadísticas y qué es lo mejor para el equipo. A veces es mejor jugar simple y para adelante. El fútbol evoluciona y por eso quizás se veía más antes este tipo de talento".

A la afición le gusta mucho su fútbol, su capacidad para regatear, ¿siente el cariño?

"Sí, lo sentí desde el primer partido. Fue algo muy lindo y siempre me trae buenos recuerdos ese primer partido. Aún no estoy al mejor nivel que puedo estar después de la lesión, lleva su tiempo y estoy trabajando duro para estar cada día mejor. El año que viene estoy seguro que va a ser muy bueno".

¿Siente que las lesiones le pararon en su mejor momento?

"Este año fue muy rápido. Ya pasó un año y no siento que haya sido un año por todo lo que pasé. Arranqué jugando, en los primeros meses tuve mi adaptación y después tocó la lesión. Ahora volví, jugué un par de partidos y ya se está terminando. Me hubiese gustado seguir ahora pero el año se termina y lo positivo es que voy a estar con muchas ganas de empezar el nuevo año".

¿Se asemeja el ambiente en el Sánchez-Pizjuán con el de Argentina?

"Sinceramente, sí. La verdad que son ambientes parecidos, la forma de vivir el fútbol y sentirlo. En el estadio te hacen sentir enseguida lo que es jugar un partido por como te alientan y lo viven. Te hacen que tengas ganas de jugar".

El miércoles se disputó en Sevilla la final de la Europa League, ¿les ha dado pena no estar en esa final que la afición tanto deseaba?

"Sí, no te voy a mentir. Hubiese estado bueno estar ahí y más con la historia de este club en esa competición y en nuestro estadio. Habría sido increíble estar en esa final".

¿Cómo se explican en el vestuario que les haya costado tanto en Europa?

"En LaLiga siempre estuvimos ahí aunque en este último tramo costó y se hizo demasiado largo, costaba agarrar puntos. El fútbol es muy emocional, cuando todo va bien ganas incluso jugando mal y en esta última etapa los resultados no estaban siendo los que queríamos pero el equipo siempre estuvo ahí. El equipo no deja de luchar y se pudo conseguir el objetivo importante. En Europa nos faltó algo este año pero creo que este equipo tiene margen para mejorar. Es a lo que apuntamos para que el año que viene sea muy bueno".

Ha habido mucho ruido al final de la temporada, ¿les ha servido para unirse más en el vestuario?

"Sí, obvio. Cuando los resultados no van y el equipo está un poco bajo emocionalmente sale lo que es el equipo. Creo que es lo que hicimos en este último tiempo con la gente que nos acompaña y nuestras familias. Por ellos dimos todo lo que teníamos para conseguir la clasificación".

El domingo mantearon a Lopetegui tras conseguir la clasificación y parece que quedó claro que le respaldan.

"Después del partido yo estaba fuera del campo y no sabía si podía meterme porque estaba suspendido. Lo vi, como todos los jugadores lo tiraban para arriba y es una muestra de afecto y gran mérito de que estemos ahí es por el entrenador y los jugadores".

Ha trabajado con Mourinho o Pochettino, que cuidan mucho los detalles, ¿se les parece Lopetegui?

"Todos los entrenadores son diferentes y cada uno tiene sus ideas. Los tres son grandes entrenadores, tuve grandes experiencias con los otros y con él también tengo muy buena relación. Como dije antes que el equipo esté donde está por varios años es mérito de él".

Hablando de Mourinho, la Roma tiene la semana que viene una final, ¿les ha seguido esta temporada?

"Le deseo suerte a todos los romanistas, van a jugar una final y hace mucho tiempo que no consiguen un título europeo. Ojalá que la puedan ganar y puedan conseguirlo. Le deseo también lo mejor a José, espero que se le cumpla. Todo sabemos su historia como entrenador y ojalá consiga también este título".

El Tottenham también ha tenido una buena temporada y se va a meter en la Champions por delante del Arsenal, ¿le gustaría enfrentarse a ellos en la próxima Champions?

"El Tottenham ojalá que lo pueda lograr y además contra el eterno rival (Arsenal), estaría doblemente mejor. Esperemos que lo puedan conseguir y el año que viene estaría bueno enfrentarlos porque dejé muchos conocidos y amigos en el club. Sería una experiencia linda de vivir".

¿Qué espera de la próxima temporada en el Sevilla?

"La próxima temporada espero que sea una temporada con mucha continuidad. Este año me afectó lo del hombro pero después me encontré bien. Espero poder disputar muchos más partidos y después seguramente el año va a ser mejor".