Lainez, Miranda y la rebelión de los suplentes en el Betis

Los cambios que ha realizado Pellegrini en los últimos partidos le han devuelto al equipo chispa ofensiva como se vio en el derbi o en la Copa.

La marcha del Real durante esta temporada no está siendo la esperada ni para el aficionado, ni para el club, ni para el propio Manuel Pellegrini. La situación empieza a preocupar porque el equipo está posicionado en la zona baja de la tabla y no consigue dar ese salto que logre asentarlo en una zona afable con aspiraciones a peleas de más sustancia. El entrenador no ha variado de sistema para revertir el estado actual del equipo pero sí se ha encontrado con jugadores, que a priori no partían como titulares, que dejan atisbar pequeños brotes verdes y que tienen como nexo la juventud.

El primer caso con el que se topó el técnico chileno fue el de Aitor Ruibal. El extremo catalán salía con la camiseta de titular contra y no desaprovechó su tercera oportunidad saliendo desde el inicio ( y fueron las anteriores). Su asistencia a Borja Iglesias servía para abrir la lata en un choque donde la necesidad de ganar era imperiosa después de dos goleadas, ante y Athletic, y el bochornoso encuentro ante el . Posteriormente, frente al , en el Benito Villamarín, hacía el gol del empate que le permitía sumar un punto a su equipo. A partir de estos dos partidos ha sido titular en todas las comparecencias verdiblancas en Liga, completando un buen partido ante el FC.

Similar caso ha sido el de Miranda. Después de su gol en Pamplona y los buenos minutos ante el Villarreal, la titularidad le vino en el partido de ante el UCAM Murcia. Desde esa fecha ha contado todos sus encuentros como titular, acompañado también porque Álex Moreno ha sido víctima del Covid-19. Poco a poco el canterano quiere hacerse notar, más en ataque que en defensa, y ya tiene dos goles y una asistencia en su casillero. Su último tanto fue el golazo de falta con el que el Betis empataba su eliminatoria ante el Mutilvera en Copa.

Más le ha costado disfrutar de los favores de Pellegrini a Lainez. El mexicano no gozaba de todos los minutos que parecía iba a tener esta temporada e incluso se rumoreaba con una posible salida pero el atacante ha conseguido voltear su situación. La asistencia a Guido para vencer al , sus buenos minutos finales ante el y las bajas que tenía el conjunto verdiblanco hacían que el mexicano fuera titular ante el Sevilla. En el derbi participó en casi todas las jugadas de ataque de los suyos, fue incisivo y desequilibrante. Ante el Mutilvera, fue de los más activos tras el gol en contra incluso estrelló un balón al palo antes del tanto de Miranda. Minutos que hacen pensar que Pellegrini puede aprovechar más el momento de forma del ’20’ bético.

Pero si hablamos de costar, y todavía no ha quedado claro que vaya a continuar como titular, es el insólito caso de Loren. Borja y Sanabria no han demostrado más que el marbellí para ser titulares pero lo cierto es que han contado con más oportunidades. Loren lleva un gol (en 407 minutos), al igual que Borja Iglesias con casi los mismos minutos (494), y uno menos que Sanabria pero el uruguayo ha jugado el doble de minutos (960) que el canterano. En el Gran Derbi fue titular por primera vez y parece que convenció a Pellegrini. En Mutilva no jugó y sí lo hicieron Borja Iglesias y Sanabria, veremos si es un indicador para una posible titularidad de Loren ante el . Igualmente, había rumores de una salida en el mercado invernal que se han ido frenando tras el choque ante el eterno rival. Loren, con 27 años, es el menos joven de los cuatro jugadores que parece que han podido revertir su estatus

Sea como fuere, Pellegrini sigue en el proceso de conformar un once de garantías que le dé regularidad para obtener ese salto a la normalidad.