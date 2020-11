La última esperanza de Luis Suárez para poder jugar el Atlético de Madrid vs. Barcelona

Este miércoles se realizará una segunda prueba y en caso de ser negativo podría estar ante el Barcelona

Luis Suárez cruza los dedos y los hinchas del , también. Pese a que todo parece apuntar que, al haber dado positivo por Covid-19, el charrúa no jugaría el sábado el partido entre Atlético de Madrid y FC , donde se enfrentaría a su ex y a su íntimo amigo Messi, aún no está dicha la última palabra. Entre otras cosas, porque después del choque de ante la selección , por las eliminatorias sudamericanas, se realizarán nuevas pruebas a los seleccionados celestes, cuyo resultado se sabrá en las próximas horas. Este miércoles se conocerán los resultados de estas nuevas pruebas y, en caso de ser negativo, Suárez sí podría jugar ante el Barça en el Metropolitano.

Nueva y definitiva prueba para Luis Suárez

Tanto el delantero charrúa como el Atlético de Madrid tienen claro que lo normal es que Suárez no pueda jugar, pero se aferran a la posibilidad de que las primeras pruebas hubieran detectado un falso positivo, algo que ha sucedido en algunas ocasiones con otros jugadores en diferentes pruebas médicas. El jugador, que dio el lunes positivo, se encuentra asintomático y después de haber pasado las 48 horas de rigor que deben aplicar los médicos de la federación uruguaya de fútbol, se someterá a una nueva y definitiva prueba.

Si es positivo de nuevo, será baja ante el Barça y tampoco podría llegar al partido de Liga de Campeones ante el Lokomotiv de Moscú, por lo que el daño para el equipo de Simeone será enorme. En caso contrario, si el charrúa tiene suerte y todo acaba siendo una falsa alarma y da negativo, sí podría hacer un viaje relámpago a Madrid para ponerse a las órdenes del Cholo.

Simeone valora los posibles sustitutos de Suárez

Si finalmente Simeone no puede contar con Luis Suárez para el ataque, tendrá que encontrar compañero de ataque para Joao Félix. Los posibles sustitutos de Suárez podrían ser Diego Costa, que llegaría muy justo y sin apenas tensión competitiva; Ángel Correa, que pasaría del sector derecho a la punta de ataque; Marcos Llorente, que podría actuar como pareja de Joao; Yannick Carrasco, que ya se encuentra recuperado de su lesión y tendría minutos ante el Barcelona; y por último, quedaría la opción remota de Ivan Saponjic, que no ha debutado esta temporada.