La UEFA responde a la solicitud «excepcional» del Madrid antes del partido épico contra el Bayern

Las miradas de los aficionados al fútbol de todo el mundo se dirigen al estadio Santiago Bernabéu, que será el escenario de un gran duelo europeo entre el Real Madrid español y el Bayern de Múnich alemán en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, un enfrentamiento considerado uno de los más esperados de la temporada.

El partido enfrenta a dos equipos con una larga trayectoria en la competición, considerados entre los clubes más sólidos e influyentes del Viejo Continente.

Y aunque el Bayern de Múnich llega al encuentro como el equipo más sólido técnicamente esta temporada, el Real Madrid, gracias a su historia y su carácter europeo, sigue siendo siempre el eterno favorito, el equipo que sabe cómo ganar cuando todos creen que está acabado.

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Esperanzas madridistas

En el vestuario del Real Madrid reina una firme confianza en la capacidad del equipo para superar al gigante bávaro, aunque todos son conscientes de la dificultad de la tarea.

El entrenador Álvaro Arbeloa confía en la velocidad y las arrancadas de Vinícius Júnior y Kylian Mbappé, junto con el dinamismo de Federico Valverde, para aprovechar los espacios que deja el Bayern en la zaga debido a su estilo ofensivo abierto.

El cuerpo técnico considera que este enfrentamiento puede ser el punto de inflexión de la temporada del equipo, sobre todo porque la Champions es la mayor esperanza de salvar una temporada que no ha estado a la altura de las ambiciones del club blanco.

Una victoria en el partido de ida daría al Real Madrid un enorme impulso moral antes del partido de vuelta en Múnich y reforzaría sus opciones de alcanzar las semifinales. Por ello, el equipo afronta el encuentro con gran concentración y un claro deseo de imponer su autoridad europea ante su afición.

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Un duelo especial con Harry Kane

Por otro lado, el Real Madrid es consciente de que el mayor peligro en las filas del Bayern es el delantero inglés Harry Kane, que está viviendo una temporada excepcional y lidera la lista de goleadores de Europa.

La defensa del Real Madrid deberá estar muy atenta a sus movimientos dentro del área, ya que Kane es un jugador completo capaz de marcar y crear ocasiones desde cualquier punto del tercio ofensivo.

La UEFA da luz verde al cierre del techo del Bernabéu

En el marco de los preparativos para el partido, la Unión Europea de Fútbol (UEFA) ha aceptado la solicitud del Real Madrid de cerrar el techo del estadio Santiago Bernabéu durante el encuentro, una medida obligatoria en la Liga de Campeones que requiere la autorización previa de la federación.

La decisión hará que el ambiente dentro del estadio sea aún más emocionante y apasionado, ante la previsión de que las gradas se llenen hasta los topes con aficionados del club blanco y amantes del fútbol de todo el mundo, en una noche que promete ser una de las más emocionantes de la Liga de Campeones esta temporada.

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