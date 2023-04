La 'UEFA Football Board' pide unificar el criterio de las manos y castigar a los jugadores que fingen

Tras una reunión en Nyon, sugirió que se aplique el mismo enfoque unificado en toda Europa

Por fin, nuevas recomendaciones y medidas para ayudar a mejorar el arbitraje. Según se ha hecho público a través de una nota oficial, la 'UEFA Football Board' celebró su reunión inaugural en la Casa del Fútbol Europeo en Nyon, Suiza, reflexionando sobre varios temas, incluyendo las 'Reglas del Juego' y asuntos arbitrales como la línea de intervención, el VAR, la regla de las manos y el comportamiento de los jugadores.

Después de un debate constructivo y una serie de reuniones, la 'UEFA Football Board' destacó el nivel del arbitraje, sugiriendo cambios en el apartado de las 'Reglas del Juego', que estipulan que no todo contacto de la mano o el brazo de un jugador con el balón constituye una infracción. Estas han sido las recomendaciones de la 'UEFA Football Board' de cara a la próxima temporada:

• En sus directrices para la próxima temporada, la 'UEFA Football Board' recomienda que la UEFA aclare que no debe señalarse infracción de mano a un jugador si el balón es previamente desviado de su propio cuerpo y, en particular, cuando el balón no se dirige hacia la portería.

• En el mismo sentido, la 'UEFA Football Board' recomienda que no todas las jugadas de mano conlleven automáticamente una amonestación después de cada disparo a puerta, como prevén las directrices actuales.

• Se anima a los árbitros a ser más decisivos a la hora de amonestar a los jugadores que muestren un comportamiento antideportivo, especialmente cuando intenten engañar al árbitro fingiendo una lesión o simulando haber recibido una falta.

• La UEFA debería lanzar una iniciativa ante la IFAB para la modificación de la Regla 12, que prevé que un jugador sea expulsado por negar al equipo contrario un gol o una ocasión manifiesta de gol mediante una infracción de mano. Sólo deben ser expulsados si tocan deliberada e intencionadamente el balón con la mano o el brazo. En caso contrario, los jugadores sólo deben ser amonestados.

Los miembros de la 'UEFA Football Board' también recibieron información actualizada sobre el calendario de partidos internacionales. A la reunión inaugural asistieron Eric Abidal, Rafael Benítez, Fabio Capello, Petr Čech, Luís Figo, Robbie Keane, Jürgen Klinsmann, Ronald Koeman, Philipp Lahm, Michael Laudrup, Paolo Maldini, Predrag Mijatović, Gareth Southgate, Patrick Vieira, Rudi Völler, Javier Zanetti y Zinedine Zidane.