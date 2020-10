La UEFA autoriza espectadores: 30% de la capacidad previa autorización del país

Paso adelante para la vuelta a la normalidad en las competiciones en lo que al fútbol se refiere. La UEFA anunció que permitirá que haya público en los partidos de sus competiciones, siempre y cuando las leyes locales de cada país así lo permitan. Esta noticia llegó tras el sorteo de Champions League con suerte dispar para los españoles.

Tras la Supercopa de Europa entre Bayern y Sevilla, donde se permitió espectadores en las gradas de Budapest, han dado un paso más para que estos regresen a los estadios.

NEWS: Following the successful pilot match that was held at the #SuperCup in Budapest on 24 September, UEFA will allow the partial return of spectators for UEFA matches where local laws permit, starting from next week’s national team games.



