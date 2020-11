La tozudez de Héctor Herrera, una bendición para el Atlético de Madrid

El mexicano se negó a salir en el mercado de fichajes y aunque algunos creían que no tendría minutos, está convenciendo a Simeone con trabajo

Tenía un pie fuera del Atleti, pero se negó a irse. Héctor Herrera, conocido por sus compatriotas mexicanos como "HH", demostró que tiene una confianza enorme en sí mismo. Durante el pasado mercado de fichajes, el centrocampista,que no se había adaptado bien a los esquemas de Simeone y que no era titular, pudo salir del conjunto coclhonero. A pesar de que su nombre sonó para abandonar el club rojiblanco y pudo formar parte de varias operaciones para que el Atlético pudiera fichar, Herera no quiso escuchar ninguna oferta, convencido de que le daría la vuelta a su situación deportiva y acabaría jugando más minutos. Dicho y hecho. El mexicano se ha hecho un hueco, ha convencido al Cholo y está feliz en Madrid.

"Yo no estaba interesado en salir, yo siempre dije que quería estar aquí y lo dije y es verdad que en la prensa se hablaba mucho de que quería salir, de que no entraba en planes, de muchas cosas, pero tenía muy claro lo que quería y lo que quiero". Así lo explica el propio Herrera en ESPN. Aunque le costó entrar en la dinámica y algunos pensaban que su fichaje no había sido un éxito - llegó como agente libre procedente del -, Herrera le dio vuelta a su situación. Sabía que si el Atleti le vendía, el club se aprovecharía de la plusvalía de su traspaso y liberaría masa salarial para poder cuadrar otra operación. Se especuló con un posible regreso a Oporto y se le ofreció al Zenit, pero su tozudez se impuso, se negó a salir y el tiempo le ha dado la razón.

Herrera ha persistido, ha tenido fe en sus cualidades y ha terminado jugando. Es verdad que no es un mediocentro posicional al uso y que no es un futbolista rápido, pero suple esas carencias con aplomo, buen juego de asociación y un primer pase realmente eficaz, capaz una salida limpia de balón al equipo de Simeone. De hecho, por las botas de Herrera, que forma la base del vértice cuando el Cholo juega en rombo el 4-4-2 con Koke más adelantado, fluye el fútbol necesario para activar el centro del campo del Atleti. La evolución del equipo ha beneficiado las características del mexicano, que se siente más cómodo ahora sobre el campo y sobre todo, se siente más importante.

El tiempo dirá si a partir de ahora Herrera sigue acumulando minutos y titularidades. Tiene delante mucha competencia: Koke, Saúl, Torreira y Kondogbia. Sin embargo, el mexicano confía en sí mismo y cree que acabará triunfando con la camiseta rojiblanca. Ahora mismo es un motor diesel para el centro del campo de Simeone. Su primer pase está ayudando al Atleti a salir con el balón bien jugado y es clave para romper líneas de presión enemigas. En su momento, Herrera no quiso salir en el mercado de fichajes y su tozudez ha sido una bendición para el Atleti.