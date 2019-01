La tendencia que mortifica al Sevilla: Casi nunca compite en casa de los grandes

En Liga acumula 4 de 102 puntos, mientras que el Real Madrid y el Barcelona también le tienen tomada la medida en otros torneos.

Nada más acabar el partido del Camp Nou, el sevillismo montó en cólera. No sólo por el mal partido de su equipo, sino porque estas actuaciones se están convirtiendo en una peligrosa tradición para el equipo de Nervión. No da la talla en el campo de sus rivales directos, de los grandes. La imagen ofrecida fue pésima, pero en el caso del Sevilla FC, que hasta ahora estaba haciendo una temporada magnífica, llueve sobre mojado. Los números no mienten: Sólo ha sumado 4 de 102 puntos posibles en casa de los seis primeros equipos de LaLiga en los últimos 7 años y tampoco mejore en eliminatorias coperas.

En la Copa del Rey cayó frente al Real Madrid en octavos de final de la 2016-2017 y frente al Barcelona en los cuartos de final de esta temporada y en la finales de 2016 y 2018, esta última por un contundente 0-5. Mientras que los culés vencieron también en la final de la Supercopa de España de 2016 por un holgado 5-0 global, tras ganar 3-0 en el Camp Nou.

Sí mejora algo contra otros rivales, ya que eliminó al Atlético de Madrid en la Copa del Rey (cuartos de final de la 2017-18) y cayó en otra ocasión como fueron las semifinales de la 2012-13, también eliminó al Valencia en la Europa League 2013-14 y al Athletic en dos ocasiones en Europa League (2015-16) y en esta misma edición de la Copa del Rey.

Los datos, resaltados por Pedro Martín, de la Cadena COPE, arrojan un saldo demoledor en lo que se refiera LaLiga para el conjunto de Nervión, que sólo ha sacado cuatro puntos de 102 posibles en sus visitas a Real Madrid, Barcelona, Atlético, Valencia y Athletic en las últimas siete temporadas. Un dato realmente preocupante para un equipo que pretende competir con los equipos de elite.

En cuanto a enfrentamientos directos con estos equipos, el Sevilla FC no ha ganado ninguno fuera de casa en 7 temporadas, logrando sólo cuatro puntos, por sendos empates, dos en Mestalla ante el Valencia y otros dos, frente al Atlético de Madrid. Si quiere pelear por títulos, esa es la asigantura pendiente del Sevilla. De lo contrario, seguirá el enfado de sus aficionados. Visto el choque de ayer en el Bernabéu, donde la imagen fue lamentable, nadie podría quitarle la razón a los aficionados: los datos hablan por sí sólos.