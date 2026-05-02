El FC Utrecht venció 1-0 al NAC Breda el sábado en el Galgenwaard gracias a un gol de Dani de Wit en el último minuto. El NAC jugó casi todo el partido con diez por la roja a Mohamed Nassoh. Con este triunfo, el Utrecht da un gran paso hacia los play-offs de la Conference League, mientras que el NAC, decimoseptimo, ve cada vez más complicada su salvación.

El FC Utrecht notó la ausencia de Matisse Didden, reemplazado por Mike Eerdhuijzen, mientras que el NAC Breda, con cinco defensas, buscaba contraatacar con Lewis Holtby y André Ayew. La expulsión de Nassoh reforzó ese planteamiento defensivo.

La primera parte fue lenta y sin ocasiones claras. Aunque el Utrecht dominó la posesión, apenas logró superar la ordenada defensa del NAC. El momento clave llegó con la intervención del VAR, que llamó al árbitro Alex Bos a la pantalla y expulsó a Nassoh con roja directa por una entrada con la pierna estirada sobre el tobillo de Souffian El Karouani, quien gritó de dolor pero pudo continuar.

Con uno menos, el NAC se replegó y buscó el contraataque. El Utrecht dominó sin crear peligro real. Antes del descanso, un disparo lejano de Alonzo Engwanda se marchó alto.

Tras el descanso, el Utrecht aceleró y las ocasiones se sucedieron: Artem Stepanov falló una clara y Jesper Karlsson lanzó un disparo espectacular. El NAC, ordenado y valiente, resistió y lanzó algún contraataque peligroso.

André Ayew falló una ocasión clara ante el portero Vasilios Barkas. El Utrecht respondió con intentos de Yoann Cathline y Sébastien Haller, pero el balón no entraba.

Cuando todo apuntaba al 0-0, el Utrecht golpeó en el 86’: centro de Karlsson y cabezazo de Dani de Wit, solo. El línea lo anuló por fuera de juego, pero el VAR, tras revisar la jugada, lo dio por bueno.

En el descuento, NAC rozó el empate con un cabezazo de Moussa Soumano que se marchó desviado. Los visitantes, lanzando incluso a su portero Bielica al ataque, sufrieron un contragolpe letal que Adrian Blake culminó con el 2-0.

Con esta derrota, los de Breda permanecen en el puesto 17 y deben ganar los dos partidos que quedan para mantener la categoría.