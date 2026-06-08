La selección holandesa, en el punto de mira: tres notas de 5 en un ensayo general para el Mundial muy decepcionante

La selección holandesa venció 2-1 a Uzbekistán el lunes en un amistoso, último test de Ronald Koeman antes del Mundial. Como de costumbre, Voetbalzone califica a los titulares de la Oranje.

Donyell Malen tuvo mala suerte en la primera parte y falló dos grandes ocasiones. Crysencio Summerville tampoco acertó en una posición de peligro, mientras que Cody Gakpo hizo muchas cosas bien por la banda izquierda. El extremo izquierdo anotó el único gol: transformó un penalti en las calurosas condiciones de Nueva York.

El centro del campo, con Gravenberch, Reijnders y De Jong, estuvo estático y aportó poco en ataque. Brobbey marcó como suplente, pero el árbitro anuló el gol por fuera de juego.

Denzel Dumfries, próximo fichaje del Real Madrid, decepcionó en la banda derecha, al igual que los centrales Jan Paul van Hecke y Micky van de Ven. Preocupa la lesión de Bart Verbruggen, reemplazado por Mark Flekken. El ingresado Guus Til cometió mano en el borde del área y, tras la revisión del VAR, vio la roja directa. Uzbekistán aprovechó la ocasión y empató en el descuento.

Aun así, Holanda ganó en el último suspiro: Van Hecke fue derribado en el séptimo minuto de descuento y Gakpo marcó de nuevo desde los once metros. Pese a la victoria, Koeman tiene motivos de preocupación a pocos días del Mundial.

Bart Verbruggen: 6

Denzel Dumfries: 5

Jan Paul van Hecke: 5,5

Virgil van Dijk: 6

Micky van de Ven: 5,5

Ryan Gravenberch: 5,5

Tijjani Reijnders: 5

Frenkie de Jong: 6

Crysencio Summerville: 6

Donyell Malen: 5

Cody Gakpo: 7,5