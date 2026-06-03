La selección holandesa, a examen: la nota más baja para el decepcionante suplente Depay

Holanda perdió 0-1 ante Argelia en un amistoso preparatorio para el Mundial. Buen resultado para la Oranje y para el seleccionador Ronald Koeman. Como de costumbre, Voetbalzone califica a los titulares y a quienes jugaron al menos 45 minutos.

Donyell Malen, preferido por Koeman como delantero, estrelló un balón en el poste a los pocos minutos en un Rotterdam lluvioso. Unos minutos más tarde, Crysencio Summerville dio un pase a medida a Tijjani Reijnders, quien marcó desde cerca, pero el gol fue anulado por fuera de juego.

Argelia también generó peligro, mientras que las ocasiones de la Oranje se reducían. Al descanso, 0-0 lógico en De Kuip. Holanda realizó cinco cambios en el entretiempo, con la entrada de Justin Kluivert y Memphis Depay.

Pese a los cambios, Países Bajos no mejoró y, en los últimos minutos, el delantero del Feyenoord Anis Hadj Moussa entró al área y marcó el 0-1 definitivo. Despedida amarga para la Orange.

Bart Verbruggen: 6

Mats Wieffer: 5,5

Jan Paul van Hecke: 7

Virgil van Dijk: 6

Micky van de Ven: 6,5

Frenkie de Jong: 6

Ryan Gravenberch: 6,5

Tijjani Reijnders: 6

Crysencio Summerville: 7,5

Donyell Malen: 7

Cody Gakpo: 6

Sustitutos:

Robin Roefs 5,5

Nathan Aké 5

Justin Kluivert 7

Jorrel Hato 5,5

Memphis Depay 4,5