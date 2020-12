Ronald Koeman aclara que Leo Messi descansará ante el Ferencvaros porque "ya no podrá volver a hacerlo"

El técnico del Barcelona compareció ante los medios antes de visitar al Ferencvaros en la quinta jornada de la fase de grupos de la Champions League.

Ronald Koeman compareció ante los medios de comunicación a partir de las 12:45, hora española, para analizar la situación del antes de visitar al Ferencvaros en la quinta jornada de la . Se trata de un partido intrascendente debido a que el cuadro azulgrana ya está clasificado para los octavos de final y sólo le queda por atar la primera posición del Grupo G, que se disputa con la , a la que recibirá la próxima semana.

Objetivos ante Ferencvaros

"Lo más importante es clasificarnos para la siguiente ronda, eso ya lo hicimos pero la mentalidad cuando estás en el Barcelona es ganar siempre, aquí se pide ganar y ganar bien, queremos ser primeros de grupo y tenemos tres puntos de ventaja con respecto a la Juventus mientras nos faltan dos partidos".

Otro descanso de Messi

"No es habitual, lo entiendo, pero con el calendario permitía dos momentos de descanso, en Kíev y mañana, también porque ya estamos clasificados; queremos dar oportunidades a otros jugadores y el partido del sábado en es muy importante, a partir de mañana ya no tendrá más días para descansar".

Convencer a Messi

"Es un jugador que querríamos que jugara siempre, tiene la mentalidad para hacerlo pero cada decisión la tomo tras hablar con el jugador, le pregunto sobre la decisión final, le dije que sólo habría dos días para darle descanso, ante el Dinamo y el Ferencvaros, ya no podrá descansar durante el resto de la temporada con el calendario que viene".

Araújo y Umtiti

"Tenemos un partido mañana con el B para Umtiti, está cerca de volver; Araújo ha entrenado hoy una parte con el grupo pero no queremos arriesgar, queremos que se sienta al cien por cien, le falta un poco, puede ser el próximo partido o ante la Juventus, en el peor caso regresaría ante el , les queremos a todos al máximo".

Piqué no se opera

"He hablado con él, está todos los días por la mañana trabajando en ejercicios de fuerza, no soy el médico y no he influido en la decisión de no operarse, están los médicos para decidir y él mismo, pensamos que es la mejor manera de recuperarse para él, creo que podremos contar con él esta temporada pero no sé en qué fecha, espero que juegue esta temporada".

Retirarle la amarilla a Messi

"Sabemos que hay normas cuando te quitas la camiseta, todo el mundo sabe por qué lo hizo, fue una dedicatoria a Maradona y hay que entenderlo pero la decisión final no es mía, si lo fuera se la quitaba, claro".

Braithwaite como 9 fijo

"Hemos intentado ver cuál es nuestro mejor ataque teniendo en cuenta las posiciones de Leo y Antoine, sobre todo por el trabajo que ha hecho Martin ha merecido jugar, hay partidos en LaLiga en los que necesitamos más un nueve que en otros partidos, a veces miramos al contrario, él trabaja bien y merece jugar, puede hacerlo mañana o en dos semanas, hay competencia".

Problemas defensivos

"Es mala suerte, hablamos de la plantilla y la situación económica en la pretemporada, todo influyó, usamos lo que tenemos y damos oportunidades a los jóvenes como Araújo o Mingueza, hay que dar oportunidades a la gente del club porque son el futuro, si no se puede mejorar con fichajes porque no hay dinero, damos oportunidades, así trabajamos en ".

Incomodidad ante las elecciones

"No me incomoda, no es nada nuevo, cuando hablé con el Barcelona para ser el entrenador sabía que habría esta situación, las elecciones podían ser en marzo y ahora sabemos que serán en enero, no es ninguna situación incómoda porque tengo contrato durante dos años, veremos quién gana las elecciones, creo que las posturas de los candidatos son comprensibles, es normal que se hable de ellos y ellos lo hagan de mí, como jugadores y cuerpo técnico tenemos que trabajar y sacar el máximo rendimiento".

Nivel de los jóvenes del B

"No me ha sorprendido tanto, antes de jugar con nosotros entrenan con el primer equipo y ahí vemos su calidad, es diferente entrenar que jugar con el primer equipo pero llegando desde el fútbol base tienen presión y no es una cosa que sea complicada para ellos, hay buenos jugadores a su lado y es un paso en el que hay que confiar en ellos".

Todibo

"No sé, es un tema para enero pero no sé si es verdad lo que dicen en Lisboa, no hemos hablado de eso".

¿Falta central o delantero?

"No es el momento de hablar de fichajes, hay que hablar dentro y saber quién será el presidente, hay muchas cosas que pueden influir, no me gusta hablar de posiciones y de nombres".

Fichar a Depay

"Es más o menos la misma pregunta, no es justo para los que están entrenando y sacando el máximo rendimiento, sería una falta de respeto hacia ellos hablar de posiciones y de nombres, son decisiones que tomaremos en enero".

Generosidad de Messi

"Leo siempre es Leo, tiene muchísima importancia dando sentido a nuestro ataque, si le llega el balón hay movimiento, mucha calidad en sus pases, al principio le costó un poco más, no serán 30 goles por temporada pero lo intenta, trabaja muy bien y sigue siendo un jugador importantísimo y decisivo en nuestro ataque".

Ferencvaros

"Tiene jugadores de calidad arriba y con mucha velocidad, pueden sorprender a cualquiera que no esté concentrado, es un mensaje a mis jugadores, tener la misma actitud y energía que mostramos ante el Dinamo".

Trincao: "No puedo elegir entre Messi y Ronaldo"

Antes del técnico azulgrana también compareció Francisco Trincao para repasar varias cuestiones individuales y colectivas desde que llegara al Barcelona el pasado verano.

Buena imagen

"Es un partido más y queremos ganar, continuar lo que estamos haciendo".

Falta de gol

"Es un reto que quiero lograr pero intento hacer mi trabajo todos los días y ayudar con goles, asistencias y lo que sea, con el tiempo creo que haré muchos".

Satisfacción

"Estoy muy contento por estar en el mejor club del mundo, es un sueño para mí estar aquí, sólo pienso en hacer mi trabajo, me voy a quedar seguro".

Su mejor versión

"Es una cuestión de tiempo, hago mi trabajo como siempre, hay que ir partido a partido y con confianza lo lograré".

Messi o Ronaldo

"Es imposible de decir, son los dos mejores a pesar de ser muy distintos, no puedo elegir a uno".

Sorprendido

"La calidad de mis compañeros, tenemos un gran equipo, sólo puedo disfrutar de eso".

Expectativas personales

"Quiero jugar todos los partidos, como cualquier compañero, pero ese es el trabajo del míster, yo tengo que hacer lo mío y luego es el entrenador el que decide".