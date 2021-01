Ronald Koeman: "¿Al PSG le gusta Leo Messi? A mí me gustan Neymar Da Silva y Kylian Mbappé"

El entrenador del Barcelona recuerda que "nadie sabe lo que va a pasar" y a pesar de sacar pecho rechaza especular con el futuro del rosarino.

RUEDA DE PRENSA

Ronald Koeman compareció en rueda de prensa a partir de la una de la tarde, hora local, en la previa a la visita del al Cornellà englobada en los dieciseisavos de final de la que se disputarán a partido único en el Nou Estadi.

Cornellà

"En la Copa siempre hay sorpresas, son equipos de que juegan en casa, en campos artificiales a los que no estamos acostumbrados; para ellos será el partido del año y para nosotros, uno más. Tenemos que pasar porque somos el Barça pero es un partido complicado y depende de la mentalidad del equipo".

Sanción a Messi

"El club me ha dicho que son dos partidos pero no está de acuerdo y ya veremos, hay cosas que se pueden defender, ojalá reduzcan su sanción y, si no, jugaremos dos partidos sin Leo".

Perder a Messi

"Ha entrenado con ganas y no veo nada raro en él, todo el mundo estaba triste por el resultado pero hay que seguir adelante, estamos en el camino de mejorar, el partido nos demostró que debemos mejorar en lo defensivo pero seguimos adelante y Leo está muy metido".

Sensaciones

"Nos quedamos jodidos tras el partido y así tiene que ser, tuvimos la Supercopa cerca pero nos empataron en el último minuto, no hay mucho más tiempo para venirse abajo, estamos en buen camino en el campeonato también fuera de casa y hay que seguir, hay que prepararse para mañana".

Interés del en Messi

"Si me preguntan si tengo interés por Neymar o Mbappé diría que sí, así que es lo mismo; no sabemos qué pasará ni yo puedo opinar sobre ellos, sólo sé que buscamos tener la mejor plantilla posible".

Baja de Dest y estado de Roberto

"Dest no estará mañana por unas molestias, no sé si llegará al fin de semana, creo que no pero hay que esperar; Roberto está entrenando individualmente, quizá a finales de esta semana pueda estar entrenando con el grupo y luego tomaremos decisiones en función de su estado físico, no sé si será ante el o a principios de la próxima semana pero falta poco".

Alex Collado

"Es un jugador de futuro, es un delantero que puede jugar en la banda y tiene posibilidades de subir, tuvo lesiones y ha mejorado en los partidos que ha jugado, puede ser que venga convocado, estará en el entrenamiento".

🔊 @RonaldKoeman: "Siempre tenemos ojos en el Barça B para dar paso a gente que creemos que puede ser el futuro" #ForçaBarça 🔵🔴 pic.twitter.com/ewXpEriF2G — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 20, 2021

Trincao

"Francisco vino desde el Braga, es joven y dar un paso a un club como el Barcelona es un paso gigante para cualquiera, no hay que ir muy deprisa con él, está trabajando muy bien e intentando tener más minutos, está en buen camino a pesar de que últimamente no ha jugado mucho porque hay competencia pero contamos mucho con él".

Eric Garcia

"No sé nada de este tema, sé que hay una reunión esta tarde y vamos a esperar; no soy yo el que debe tomar decisiones económicas en los fichajes, si el club cree que no es posible seguiremos adelante con lo que tenemos".

Pjanic

"Ha jugado poco porque lo hemos hecho de forma diferente, por rendimiento de otros jugadores hemos optado por Busquets y Frenkie, es una situación complicada pero él sabe que debe trabajar para cambiar su situación, los que no juegan tendrán oportunidades porque en los equipos grandes siempre hay competencia, al final juegan los mejores".

Estado de Messi

"Ha entrenado sin problemas, eso quiere decir que se ha recuperado bien y está bien para jugar después de la sanción, vamos a esperar a ver cuántos partidos van a ser".

Formato de la Copa del Rey

"Es bonito cuando te tocan equipos de Segunda B en su campo, no tengo problemas con eso; sí los tengo si son campos en los que no jugamos, el césped artificial para mí no es fútbol, entiendo que estos equipos puedan tener la ventaja de jugar en casa y me gusta, pero depende de muchas cosas más, veremos mañana".

Neto o Ter Stegen

"No entro en casos individuales, ya lo veréis".