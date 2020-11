La rueda de prensa de Mircea Lucescu previa al Barcelona vs. Dinamo de la Champions League

El técnico del Dinamo confirma que los 13 jugadores del equipo "han dado negativo" y que el partido ante el Barcelona "se jugará".

El entrenador del Dinamo de Kíev, Mircea Lucescu, compareció en rueda de prensa antes de jugar ante el en la tercera jornada de la fase de grupos de la .

Messi

"Messi esta haciendo una cosa increíble, no piensa en él, piensa en el equipo; hace cosas por todo el campo que tenían que hacer otros. Lucha, da pases de gol y marca porque quiere ayudar a los jugadores jóvenes, que necesitan resultados. Sin resultados pueden quedarse como talentos de futuro y Messi se sacrifica en el campo, hace muchas cosas por el colectivo".

Barcelona ¿favorito a la Champions?

"Sinceramente no creo que esté al nivel para ganar la Champions, está haciendo un gran trabajo con los jóvenes, necesita tiempo y actualmente creo que el Bayern, el o el City están a un nivel más alto".

Plan del Dinamo

"Solo tenemos 13 jugadores para jugar mañana, no hay mucho que cambiar, nuestra táctica es jugar al fútbol".

PCR negativos

"Es muy complicado estar esperando cinco horas para saber si podemos jugar pero gracias a Dios todos están bien y mañana podremos jugar que es lo más importante, teníamos la esperanza de que todas las pruebas iban a ser negativas como en Kiev, por eso no tuvimos problema, si acaso el problema será mañana jugando".

Suspender el partido

"Como entrenador era mucho mejor para nosotros jugar este partido más adelante, pero hay que jugar y vamos a jugar".

Koeman

"No es fácil para Koeman tomar un equipo que tenía que cambiar. Después de Lisboa era normal que el Barcelona decidiera hacer cambios. Son jugadores de mucho talento y gran técnica pero necesitan tiempo. No es fácil. Por eso en este momento todo depende de lo que está haciendo Messi durante el partido. Hay que jugar en todo el campo, no solo hacer goles como años pasados. No es fácil pero demuestra en Europa que juega un buen fútbol. Es más fácil jugar en Europa que en porque en les conocen muy bien".