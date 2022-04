La RFEF tenía una oferta de Qatar para acoger la Supercopa sin penalizaciones por Real Madrid y Barcelona

La última entrega de los audios sobre cómo se fraguó la organización del nuevo formato de la Supercopa de España en Arabia Saudí ha desvelado que la Real Federación Española de Fútbol tuvo también una oferta de Qatar para acoger el torneo.

Según los documentos publicados por "El Confidencial", el organismo llegó a firmar un precontrato con Qatar que ofrecía 33 millones de euros fijos para acoger el torneo que se incrementaría en un 3% a partir del cuarto año. Esta cantidad no incluía ninguna comisión para Gerard Piqué por su intermediación ni tampoco penalizaciones porque no jugaran el torneo el Barcelona o el Real Madrid.

El acuerdo final con Arabia Saudí sí supuso una comisión a la empresa Kosmos, propiedad de Piqué, que abonó la empresa pública saudí que organizaba el evento de 24 millones de euros, 4 por cada una de las 6 temporadas. Además, este contrato introducía una cláusula de penalización de 5 millones menos si faltaba el Real Madrid o el Barcelona o 10 si faltaban ambos.

En ese sentido, "El Confidencial" ha publicado un audio en el que Piqué explica a Rubiales las ventajas que suponía para su imagen como presidente de la RFEF aceptar la oferta de Arabia Saudí en lugar de la de Qatar.

No obstante, Rubiales ha explicado en rueda de prensa que la oferta no la validó un órgano de Qatar y por eso no se hizo efectivo.

"El contrato de Qatar está sujeto a una condición. Era un contrato de 33 millones de euros que tenía que validar un órgano que no lo validó. Los llamamos para ver qué pasaba y no lo habían validado", explicó el dirigente.