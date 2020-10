La RFEF denuncia las declaraciones de Koeman contra el VAR tras el Clásico y podría caerle una sanción de 4 a 12 partidos

El nuevo código disciplinario de la RFEF no permite poner en duda la honorabilidad del VAR y ya ha expedientado, que no sancionado, a varios.

La Real Federación Española de Fútbol ha denunciado ante el Comité de Competición al entrenador del , Ronald Koeman, por sus declaraciones contra el VAR tras la derrota por 1-3 ante el en el Clásico con un polémico penalti sobre Sergio Ramos que desató la ira del técnico holandés en rueda de prensa y se expone una sanción de 4 a 12 partidos y una multa de entre 601 a 3.005,06 euros.

El entrenador fue cuestionado en rueda de prensa sobre su opinión del uso del VAR y no se mordió la lengua: "¿Tú que crees, es penalti? Para mí no lo es. Le dije al árbitro que ojalá puedan explicarme algún día cómo va el VAR en Españaporque llevamos cinco jornadas y el VAR siempre ha entrado en contra del Barcelona, no entró en la jugada del penalti sobre Messi ante el o dos rojas ante el , esa fue mi pregunta, ¿por qué el VAR siempre es en nuestra contra?" se preguntó el holandés para certificar que "el VAR es un buen invento si es igual para todos los equipos”.

No son las únicas declaraciones de un miembro del Barcelona que han sido denunciadas, ya que también han remitido el mensaje en twitter del directivo Xavi Vilajoana: “Esto es un puto escándalo!!! Munuera te puedes ir a cagar...”.

El directivo trató de disculparse pero no ha servido para evitar la denuncia: “Reconozco que en caliente no he utilizado las palabras más adecuadas, así que pido disculpas si alguien se ha podido sentir ofès.Malgrat todo, sigue siendo escandaloso: Lenglet “coge” de la camiseta instintivamente cuando recibe el empuje y en ningún caso provoca Peña. Quien ha jugado al fútbol lo sabe”,

Posible sanción también para el Getafe

Además también se ha remitido al Comité de Competición las declaraciones del jugador del Getafe Cucho Hernández contra Gil Manzano tras otro polémico penalti en el partido del domingo ante el .

"Contra el Granada el partido hubiera sido otro si no pitan ese penalti. Hasta el árbitro sabe que no lo fue y nos sorprende que no se tomara la molestia de verlo en el VAR. Djené tocó primero el balón y es sorprendente que no fuese a verlo. Respeto mucho el trabajo de los árbitros, pero se complican la vida solos", aseguró, para luego apostillar "Djené salió golpeado en la jugada del penalti, le dieron puntos en la cabeza… No voy a meterme más. Llega un punto en que toca decirlo y hay que mejorar el VAR", dijo el colombiano.



Los tres pueden ser sancionados en virtud de la aplicación del nuevo artículo 100 bis del Código Disciplinario de la RFEF que se hizo público hace pocas semanas y según el cual "la realización por parte de cualquier persona sujeta a disciplina deportiva de declaraciones a través de cualquier medio mediante las que se cuestione la honradez e imparcialidad de cualquier miembro del colectivo arbitral o de los órganos de la RFEF; así como las declaraciones que supongan una desaprobación de la actividad de cualquier miembro de los colectivos mencionados cuando se efectúen con menosprecio o cuando se emplee un lenguaje ofensivo, insultante, humillante o malsonante, serán sancionados:

El artículo sigue a continuación

-Tratándose de futbolistas, técnicos, preparadores físicos, delegados, médicos, ATS/FTP, ayudantes sanitarios o encargados de material, de cuatro a doce partidos de suspensión y multa en cuantía de 601 a 3.005,06 euros.

-Tratándose de directivos, clubes o cualquier otra persona o entidad, con multa en cuantía de 601 a 3.005,06 euros".

Cabe señalar que la RFEF ya ha abierto varios expedientes a Joel Robles y Manuel Pellegrini , portero y entrenador del , y también al entrenador del , Álvaro Cervera, a raíz de unas declaraciones poniendo en duda el funcionamiento del VAR, si bien a fecha de hoy todavía no se ha hecho pública ninguna clase de sanción y ambos han podido estar con el cuadro sevillano a falta de fallo definitivo.