La revelación del Papu Gómez: "Estuve muy cerca de jugar en Atlético de Madrid con Simeone"

El volante contó que el Cholo lo quería para el equipo el año que salió campeón de La Liga y la increíble anécdota de su paso por Metalist.

En julio se cumplirán diez años de la llegada del Papu Gómez al fútbol europeo. Y a pesar de que no pudo lograr ningún título, una década en el alto rendimiento de una de las mejores ligas del mundo como es la no es para cualquiera. Si bien un año lo pasó en , todos los restantes se destacó en , primero en Catania y, desde hace ya seis temporadas, en . Sin embargo, allá por 2013 su carrera pudo haber dado un salto más que importante.

"Estuve muy cerca de pasar a ", reveló el volante en el podcast Libres de Humo, de Congo. "Estábamos con Simeone de vacaciones en y un día vamos a almorzar. Ahí me dice que volvía a la pretemporada y que me iba a pedir como refuerzo. Pero el Atlético andaba muy mal económicamente y no se pudieron poner de acuerdo: Catania pedía 10 millones de euros y ellos ofrecían seis. No me vendieron y yo me quería morir. Encima después salieron campeones", contó.

"Yo me terminé yendo a Metalist porque vinieron los rusos y pusieron la plata. Ellos jugaban y había varios argentinos, pero me tuve que terminar escpando de la guerra. Pero bueno, si no fuese por eso no estaría hoy en Atalanta", agregó. En 2014, Ucrania entró en un conflicto interno, en el que se terminó derrocando al presidente Viktor Yanukovich, y que sucedió en una serie de enfrentamientos armados.