La resistencia del madridismo en Barcelona: sobreviviendo al coronavirus

La pandemia ha arrasado en las peñas del Real Madrid en la zona, pero el Clásico vuelve a juntarles hoy. Y hay 'palo' para Messi y Ramos...

El coronavirus ha dejado a su paso, y aún lo sigue haciendo pese a una situación mucho más controlada, grandes pérdidas humanas y económicas. Las consecuencias en el mundo del fútbol están siendo fuertes, con los clubes haciendo malabares para tratar de cuadrar sus cuentas y los aficionados, a pesar de que se ha recuperado recientemente el 100% del aforo en los estadios, alejados de sus equipos.

De sus equipos... y de las personas con las que comparten pasión. Un ejemplo impactante de ello lo da Barcelona capital, donde la pandemia ha complicado la de por sí difícil unión entre madridistas, reduciendo su volumen a una peña. Desde la Federación de Peñas Madridistas en Cataluña, fundada en diciembre de 2007 con 30 agrupaciones, explican a Goal que antes de marzo de 2020 había 20 peñas en la comunidad autónoma y que en mayo de ese mismo año una de ellas ya se vio obligada a disolverse, mientras el resto cerraban su sede física por el confinamiento. En la ciudad sobrevive una, en honor a Juanito, y de los alrededor de 200 aficionados que se podrían juntar en un día como hoy apenas lo harán unos 20.

El mensaje de Florentino: "Ganamos seguro"

A sólo unos kilómetros de la capital está la Peña Madridista El Prat, referencia en Cataluña después de más de 40 años funcionando y viajando por Europa y el mundo con el Madrid, por ejemplo a todas las finales de Champions. Nos recibe su director, Sergio Díaz, en el Hotel Sallés, donde destaca una réplica de la Champions valorada en más de 4.000 euros: "Por protocolo estaremos unas 95 personas, el aforo máximo permitido. Hasta ahora hemos sido muy poquitos, 20-25. Desde hace tres semanas estamos llenos, pero podríamos haber sido 300-400 tranquilamente. Si te soy sincero me estoy emocionando".

Florentino Pérez sabe de la importancia de estas agrupaciones, por lo que en la previa del Clásico quiso tener un detalle con esta en concreto: "Tenemos muy buena relación, sabe que somos referentes y que los seguimos a todos lados. Siempre nos apoya y nos anima. Nos ha dicho que vamos a ganar seguro. Montar esto es como el día que me casé, como montar una boda".

Recados a Messi y Sergio Ramos; confianza en Benzema

Sin Messi ni Ramos, los dos futbolistas con más Clásicos en sus botas, ¿quién del Barcelona da más miedo y quién es el mayor ídolo actual del Madrid? La respuesta no tiene desperdicio: "Te voy a ser sincero: los números dicen que Messi llevaba muchos partidos sin marcar... Ha sido y sigue siendo un gran futbolista, ha sido de los mejores del mundo pero hace tiempo que no tiene el nivel. Y Ramos se marchó hace dos años, el pasado no estuvo. Desde que se fue Cristiano uno heredó ese don, ese hombre que va a ser Balón de Oro; todos sabemos quién es, Karim Benzema".

En busca de un resultado histórico

"Aquí en Cataluña somos muchos madridistas, dicen que de cada cuatro personas una es merengue. Ser del Madrid aquí es un arma de doble filo: sufres mucho cuando pierdes pero cuando ganas disfrutas más que los que están en Madrid. Por eso no me conformo con ganar, tenemos que ir a que el vecino agache la cabeza mañana. Con Mendy tenemos más seguridad y va a ser el gran día de Vinicius", remata Sergio.