"La recogida de firmas de la moción de censura se aceleró después de las declaraciones de Messi en Goal"

Jordi Farré (L'Hospitalet de Llobregat, 1975) es una de las caras más visibles de la moción de censura transversal que amenaza a Josep Maria Bartomeu. La iniciativa requiere 16.520 firmas a presentar el próximo 17 de septiembre y a falta de una semana acumula la mitad de las adhesiones necesarias. No obstante, Farré se muestra convencido de que logrará pasar el corte para motivar el referéndum que debe decidir el futuro a corto plazo del actual presidente y repasa la actualidad barcelonista en exclusiva para Goal .

¿Cómo prospera la recogida de firmas para la moción de censura?

"Estamos sorprendidos por el recibimiento que estamos teniendo. Siempre hay cola para poder firmar y estamos contentos a pesar de que es un reto muy difícil, esperamos que los socios sigan respondiendo como están haciendo, creo que lo lograremos".

Después de no superar el corte de firmas para comparecer en los comicios de 2015 usted puso a disposición de la junta un acuerdo comercial para la camiseta de entrenamiento. ¿Qué ha pasado, más allá del malestar de Messi, para que ahora lidere una moción de censura en su contra?

"Es muy sencillo. Para mí lo primero siempre ha sido el . Aquel era un acuerdo ganador que no se llevó a cabo por ser una casa de apuestas y entonces el Barcelona tenía a Airways como patrocinador, y en los países islámicos el juego está prohibido. La moción de censura la impulsamos debido a la situación del club, que se ha ido degradando. No es sólo el 2 a 8, llevamos cuatro años seguidos acabando como acabamos pero la situación económica también es gravísima. Este año dejaremos de ingresar 200 millones, me parece una salvajada y no todo es culpa del Covid. La deuda de 800 millones no la ha provocado el Covid, sin olvidar la cuestión institucional. Cada día nos levantamos pensando en qué puede pasar hoy. El club ya está imputado penalmente tras el caso Neymar 1, la primera entidad deportiva condenada tras estos contratos tan poco claros. Para salvar a los dirigentes se culpó al club, con agravio económico de por medio. El presidente tiene que dimitir y como no lo hace por eso ponemos a disposición del club esta moción recogida en los estatutos".

¿Costó mucho lograr el apoyo de Víctor Font y Lluís Fernàndez Alà?

"Tardaron cinco minutos pero han apoyado con la boca pequeña. No veo a nadie en las fotos, dicen que sí y luego que no. Es una causa transversal y creo que cualquiera que quiera al club votará a favor de la moción de censura porque creo que la situación es insostenible. El otro día Leo dijo que no había proyecto y que la directiva le había engañado. Cualquier socio debería adherirse a la moción".

No prestó su apoyo directo Joan Laporta pero sí ha hecho público que ya ha firmado. ¿Es una buena noticia?

"La recogida de firmas se aceleró especialmente después de las declaraciones de Leo en Goal y lo hemos notado mucho. Si en un día normal se recogían cien tras sus palabras doblamos el ritmo, pasamos a recoger doscientas al día. Creemos que vamos bien y que Laporta diera su apoyo es importante aunque la firma más importante, sin prestar apoyo implícito, es la desbarrada de Messi. Nos ha ayudado mucho. Creo que no se quería ir y tenemos que ganar la moción para que el nuevo presidente tenga tiempo de trabajar con él y pueda convencerle de que renueve".

Bartomeu ofreció su cargo si Messi decía en público que él era el problema, como hizo en Goal el pasado viernes. ¿Espera que cumpla su palabra?

"Es otro órdago del presidente pero es evidente que no dimitirá. Quizá Leo se equivocó en la estrategia. Si hubiera hablado antes del burofax la situación sería otra pero lo importante es que se queda y vamos a tener tiempo de negociar un proyecto y un contrato. Es patrimonio del club y tiene que quedarse, sólo podrá marchar cuando haya una estatua más grande que el Camp Nou".

¿Cómo hubiera gestionado usted el asunto Messi?

"Cogiéndole el teléfono cuando llamaba. Me consta que no le respondían, ni a él ni a su padre. Es difícil arreglar el problema si uno de tus principales activos te llama y no le coges el teléfono. Hay que ofrecerle un proyecto que vaya más allá del fútbol".

De todas formas, hay quien entiende que un jugador, aunque sea Messi, no puede estar por encima del club.

"Nadie puede estar por encima de la entidad, que ha sobrevivido a Suárez, a Kubala y a muchos presidentes. También a aquellos impuestos por una dictadura y tuvieron que renunciar. Se superó el fusilamiento de un presidente y a los adioses de Cruyff o Maradona. El Barcelona está por encima de Messi pero es patrimonio y cabe tratarle como tal".

¿Va tarde, el Barcelona?

"Creo que sí, también en materia de fichajes. Los que se han realizado no han dado la talla pero me preocupa más la cantera. Cuando nos ha ido bien ha sido con ella y ahora está muy descuidada. Uno de los principales miembros del futuro, Dani Morer, se va por medio millón para que luego lleguen jugadores sin recorrido a cambio de varios millones. Creo que no ha debutado ni uno de esos jugadores y eso es indicativo de que algo se está haciendo mal. Hace años que no se consolida ningún jugador en el primer equipo".

Antes mencionó el caso Neymar y el BarçaGate. El caso DIS también sigue su curso legal. ¿Teme por cómo pueda acabar todo esto?

"El club no tiene brazos ni manos para firmar cosas. Si hubo cosas mal hechas las hicieron los directivos. Jurídicamente es una situación grave, el CSD dice que la reincidencia podría ser motivo de disolución pero eso se juzgará con otra junta, así que los responsables no podrán salir exonerados como en el caso Neymar 1. No tengo miedo por la entidad y trabajaremos para revelar la verdad de todo".

¿Qué es lo que le parece más grave?

"La situación económica. Es muy peligrosa a pesar de que no conocemos muy bien el estado de las cuentas. Una cosa es la deuda financiera y otra son las obligaciones de pago. Detrás del fichaje de Antoine Griezmann hay un fondo de inversión y las obligaciones de pago no son hasta el año que viene. Eso me preocupa mucho, el tener que fichar con dinero privado. Hay que hacer una Due Dilligence para saber realmente dónde estamos. Me hace gracia que digan que Goldman Sachs nos preste dinero sin aval, creo que eso es desconocer totalmente el mundo de los fondos de inversión".

¿Cómo se calza aquí el Espai Barça?

"Es un proyecto que hay que parar de forma inmediata. Si la situación económica es grave en época de pandemia y sin que sepamos cuándo podrá regresar el público a los estadios creo que hay que pararlo y replantear todo el proyecto. Hay que hacerlo por partes para invertir en las zonas de alto rendimiento económico pero hoy por hoy no creo que estemos en disposición de gastar 800 millones de euros".

¿Qué pasará si la moción prospera?

"Es el único escenario que contemplamos. Espero presentar las firmas al club el próximo 17 de febrero y luego habría un referéndum en un plazo de 30 días para decidir si queremos que Bartomeu salga o no y a partir de aquí en 45 días habría elecciones. Serían sobre el 5 de diciembre. El socio nos pide un cambio real y debe ser el fin de los tecnócratas y el regreso de la pasión, la hemos perdido".

Teniendo en cuenta que serán unas elecciones muy concurridas, ¿teme por el desgaste que pueda generar la moción de censura en caso de no prosperar?

"Lo más fácil era quedarme en casa. Escuché a Agustí Benedito diciendo que no era momento de una moción de censura porque ganábamos un mes cuando en realidad adelantaríamos seis meses y no podrían celebrar la Asamblea con el cierre de las cuentas. Asumo el desgaste porque me hago mía la frase de Evarist Murtra, cuando haya dudas, lo primero es pensar qué es mejor para el Barcelona. Hemos estado callados sin hacer oposición pero ha llegado un punto en que la situación ya no se aguanta más".

La suya es una candidatura que se desmarca de las demás. "Som gent normal" decía en 2015. ¿Las demás candidaturas no lo eran?

"Es un eslogan que dio mucho que hablar. Quisimos explicar que éramos gente que no venía de la alta burguesía y la aristocracia catalanas, que tenemos que levantarnos cada día para ir a trabajar. Yo tengo una empresa con mil trabajadores pero si no voy la máquina no funciona. Espero que todos los que se presenten sean normales, pues hoy en día lo anormal es serlo. Es así de curioso".

Recientemente se supo que había contactado con el entorno de Jürgen Klopp. Es prácticamente el único que no habla de Xavi.

"Xavi es patrimonio del club, igual que Messi pero esta ligazón con un precandidato en concreto creo que no hace ningún bien a Xavi. Hay que saber si está preparado y por supuesto que nos gusta pero tiene que haber un proyecto por encima de las personas. Hablamos con el entorno de Klopp y de otros. Es un técnico que nos gusta, un ganador con carácter y disciplina, lo que creemos que necesita el club".

Y en lo financiero, ¿cómo salvaguardar los balances del Barcelona en época de pandemia y crisis financiera y con el gasto salarial disparado?

"Hay que construir un proyecto financiero muy serio, diseñar una estrategia y seguirla a rajatabla. La deuda está muy mal financiada y habría que traspasar las deudas a corto plazo porque no se podrán atender. Se les debe dinero a los jugadores, por ejemplo. Hay que reconvertir la deuda a largo plazo e intentar devolverla en un solo mandato de seis años. Hay que estudiarlo muy bien".

¿Podrá competir económicamente el Barcelona con los clubes más poderosos del mundo?

"El presupuesto más elevado de un club de fútbol en Europa es el del Barcelona. Con el Fair Play Financiero no pueden hacer lo que quieran por mucho dinero que tengan. Si tenemos a los mejores del mundo y la marca funcione me preocupa poco qué hagan los demás, porque sus ingresos nunca serán más altos que los nuestros con lo cual estos clubes estado no son un problema. El más potente es el Barcelona y lo seguirá siendo en la medida que los mejores sigan aquí. Lo único que hay que hacer es gestionarlo bien, no malgastar".

¿Qué pasará cuando Messi se vaya de verdad, en lo económico?

"Es verdad que fuera de Europa muchos aficionados son más del jugador que del club en el que juega pero hay que ser inteligentes. Fijémonos en esta caricatura. La llegó a fichar al hijo de Gaddafi para que Tamoil se pudiera convertir en su patrocinador. Seguramente en la Juve sabían que no iba a jugar mucho pero quizá haya que aceptar más hijos de Gaddafi, espero que se entienda el significado de lo que intento decir, y dar servicio a este problema".