La Real Sociedad deja a Rubi en la cuerda floja y al Betis en puestos de descenso

La derrota manda a los verdiblancos a la zona roja de la clasificación y coloca al técnico catalán en el disparadero. Gracia y Abelardo, futuribles.

El Real no levanta cabeza y este domingo enlazó su tercer partido consecutivo sin ganar tras caer por 3-1 ante la . A pesar de adelantarse en el marcador, los verdiblancos volvieron a firmar un partido pobre y tras caer a los puestos de descenso el puesto de su entrenador Joan Francesc Ferrer "Rubi" empieza a correr peligro.

El resumen del Real Sociedad 3-1 Real Betis

El técnico, que llegó para sustituir a Quique Setién en la pasado mes de julio, no ha terminado de sacar la mejor versión de un Betis que sólo ha ganado 2 de los 9 partidos que lleva en y que fuera de casa sólo acumula 1 punto de 12 posibles. Además, los resultados no son lo único que preocupa, ya que el técnico catalán no ha mejorado el juego del Betis y especialmente sufre en defensa, donde es el equipo más goleada con 19 tantos en contra, una media de más de 2 goles encajados por partido.

La derrota ante la Real Sociedad volvió a dejar a las claras las carencias del equipo en lo táctico y en lo defensivo con errores graves especialmente en el 1-1 y el 3-1 pero también de la planificación deportiva, donde especialmente no cuenta con especialistas defensivos en el centro del campo ante la lesión de Willian Carvalho y el mal nivel que mostró en el duelo Javi García. A pesar de adelantarse, el Betis tampoco supo ser fiable con el marcador a favor y la amarilla de Joaquín fue la viva imagen de un equipo que navega por LaLiga desesperado y sin un rumbo demasiado claro.

Por si fuera poco, la figura de su antecesor nunca ha dejado de sobrevolar el Benito Villamarín desde su marcha, entre aficionados que piden la vuelta de Setién y los que creen que su destitución fue acertada pero coinciden en que Rubi no está siendo el sustituto más idóneo. El técnico catalán está ya más que discutido y la situación empieza a ser crítica, de hecho, Canal Sur Radio ya explicó que el Betis sólo tendría que pagarle un año de finiquito de los tres que firmó si acumula tres jornadas como colista y que el club maneja los nombres de Abelardo y Javi Gracia como sustitutos.

El preparador asturiano ya estuvo en la terna de candidatos al banquillo del Betis el pasado verano pero su llegada no se terminó de concretar y finalmente Rubi fue el elegido. Por su parte, Javi Gracia está en el mercado tras su soprendente destitución en el y ya ha mostrado públicamente su deseo de volver a entrenar en .