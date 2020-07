La razón familiar por la que Carlos Tevez se opone al regreso de los entrenamientos

Pasado ya el tema del supuesto "picadito" en Maipú, el Apache dio detalles de lo que padecieron sus suegros y por qué no está de acuerdo con volver.

Por trayectoria y títulos obtenidos durante su carrera, la palabra de Carlos Tevez tiene un peso específico superior al del resto de los jugadores del fútbol argentino. Por eso, siempre que alza su voz es escuchado y especialmente en estos días de cuarentena, con una opinión contundente y contraria a la de buena parte de los actores involucrados, que llevan varias semanas reclamando la vuelta de los entrenamientos y aguardan por la reunión entre la AFA y el Ministro de Salud.

En diálogo con el programa Intratables, luego de dar detalles de lo ocurrido en su campo de Maipú, el Apache dejó más que claro que "es difícil volver ahora con los hospitales colapsados. No podemos salir de esa realidad, para mí no es momento de volver, cuando hay gente que se está muriendo".

Y el coronavirus lo golpeó fuerte en las últimas semanas, ya que sus suegros integraron la lista de contagiados que debieron necesitar de internación: "Por suerte pudieron salir, son fuertes, pero está tocando de cerca y por eso uno se siente dolido. Esto nos afecta a todos, uno está sensible y enojado por toda esta situación", para luego rogar "que se cuiden, es una enfermedad que me tocó vivir de cerca y es muy feo. Hay que cuidarse, estar en casa y hacer todo lo posible para que esto pase rápido".

Tevez también apuntó a la programación de la , por la cual Boca debería enfrentar a Libertad el 17 de septiembre. "Si no podemos entrenar de acá al 10 de agosto, la fecha de la Conmebol se cambia", subrayó, para luego advertir que "el club y la AFA saben que no podemos quemar etapas. No me preocupa eso, sino que la gente esté sana, que esto pase rápido y que vuelva a la normalidad. No me preocupa que la CONMEBOL ponga fecha, es tentativa. Si no volvemos a entrenar va a ser difícil que juguemos".