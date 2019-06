La primera "decepción" de La Roja: ni las apuestas confían en Chile para la Copa América 2019

La Selección chilena tiene la misión de revalidar su título de bicampeón, y además encantar a los hinchas luego de todas sus polémicas.

2015 y 2016 fueron los mejores años en la historia futbolística para . y Copa América Centenario llegaron a poner largos años sin tener un trofeo de selección en las vitrinas de la ANFP, por lo que la obtención de estos cetros elevaron en su máxima expresión a los fanáticos y deportistas chilenos.

Sin embargo ahora en 2019 las cosas son totalmente distintas, La Roja no tiene la mejor relación dentro del camarín, y no contará con referentes como Claudio Bravo y Marcelo Díaz por conflictos internos. Eso, sumado al irregular desempeño del plantel de Reinaldo Rueda, no da mucho ánimo de cara a Copa América 2019.

Algo que las mismas casas de apuesta han hecho eco, puesto que la Selección chilena ya tiene su primer "fracaso", puesto que a pesar de llegar al certamen como campeón vigente, no está dentro de los elencos favoritos para las casas de apuestas.

Una amarga clasificación para la escuadra chilena, que deberá luchar contra sus rivales del Grupo C, y los fantasmas de no llegar como el elenco preferido para revalidar sus coronas.