La prensa catalana, unánime: "Imagen penosa" del Barcelona para entregar la Liga

Los diarios catalanes coinciden en señalar la pésima imagen del equipo azulgrana y creen que Setién podría no seguir en el banquillo culé

Imagen patética. Esa es la conclusión de la prensa catalana sobre cómo el FC Barcelona despidió la Liga , entragándosela en bandeja de plata al . Nada más caer en casa ante por 1-2, los titulares de la prensa catalana mostraron la descomposición de un equipo que, ahora mismo, es una sombra de lo que fue. La portada de "Sport" muestra a Lionel Messi abatido, con untitular muy gráfico que hace alusión a sus declaraciones: " Con esto, no nos da". Por su parte, "Mundo Deportivo" señala " Messi explota" , poniendo énfasis en la mala imagen que dio el cuadro azulgrana ante Osasuna, entregando el título al Real Madrid.

Sport: "Penosa imagen del Barça"

En el diario "Sport", Toni Frieros escribe en su contracrónica lo siguiente: "Vergonzosa abdicación del Barça" , al tiempo que señala que se dio una " penosa imagen ante Osasuna " y se subraya que Messi "tiene razón: el Barça quiere y no puede, deja mucho que desear y caerá ante el Nápoles si continúa jugando así" . Además, Frieros considera que Setién no puede seguir en el cluby lanza dos preguntas directas: "¿Tiene que seguir Setién liderando una plantilla a la que, como ha quedado demostrado, no sabe sacarle el máximo provecho? ¿Acaso no se percata la junta que el equipo no cree en Setién?"

Mundo Deportivo: "No se ha puesto la intensidad necesaria"

Su director Santi Nolla, escribe hoy: " Messi apuntó a Setién y también señaló al vestuario como otro foco de responsabilidad. Ni los técnicos han sido capaces de trasladar un mensaje claro y sólido ni los futbolistas han puesto la intensidad necesaria para ganar esta Liga" , zanja.

La Vanguardia: "En vez de asustar, el Barça dio pena"

En su crónica sobre el encuentro, el diario "La Vanguardia" explica que " los blaugrana regalaron su corona por su mala cabeza y su poco fútbol Peor, imposible" . Además, Carles Ruperez escribe que " se suponía que el tenía que meter miedo, amenazar al Madrid, pero en vez de asustar, dio pena" , concluye.

El Periódico: "Messi vs. Setién, una relación rota"

El rotativo apunta que Setién no sabe si estará en el banquillo del Camp Nou en la cita europea ante el Nápoles, el próximo 8 de agosto. Joan Doménech escribe en páginas interiores "patética despedida del Barça de su título de campeón. Hasta Messi se avergüenza de que el equipo no plante cara al Madrid hasta el final con la derrota frente a un Osasuna que jugaba con 10" . Duro, pero real.