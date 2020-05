La Premier League, a la caza de Guillermo Maripán: "Apunto para allá"

El defensa del AS Mónaco está en el radar del Tottenham de José Mourinho, además del West Ham y Watford. "Siempre he querido jugar ahí", reconoció.

Guillermo Maripán podría dar otro salto en su carrera en el fútbol europeo con la opción de dejar el AS Mónaco para fichar en la Premier League.

Es que según dio a conocer el sitio inglés Sportwitness, el defensa chileno estaría en el radar del de José Mourinho, el de David Moyes, quien tomó el cargo en reemplazo de Manuel Pellegrini, y en el de Nigel Pearson.

En ese sentido, el citado medio sostuvo que el conjunto monegasco estaría dispuesto a negociar por el zaguero y que tasaría su pase en 20 millones de euros, para así obtener una pequeña ganancia a su inversión de 18 millones de la divisa europea, cuando lo compró al de en agosto de 2019.

Más equipos

EL MERCADO DE FICHAJES DE LA SELECCIÓN CHILENA

El artículo sigue a continuación

Y al respecto, el ex reconoció sus ganas de recalar en la competencia inglesa. "Personalmente siempre me ha gustado mucho la Premier, siempre he querido jugar ahí, así que apunto para allá", dijo en diálogo con Radio Cooperativa.

"El eventual paso del futbolista formado en U. Católica a la Premier League es una opción debido a que la liga francesa ya llegó a su final y el cuadro monegasco debe desprenderse de varios jugadores, ya que tiene un plantel muy grande", afirma el citado medio.

Entre los futbolistas que el español Robert Moreno, exDT de España, tendría que despedirse se encuentran Benoît Badiashile, Youssouf Fofana, el exdelantero del Wissam Ben Yedder y el zaguero nacional, entre otros. Eso sí, los tres equipos británicos no serían los únicos que entrarían en la puja por el hombre de La Roja, ya que hace algunos días fue vinculado al Porto de .