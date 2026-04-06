La polémica vuelve a arreciar... Senegal se prepara para dar un paso legal que podría cambiar el destino del título africano

Más de dos meses después de la final más polémica de la historia del fútbol africano, la crisis de la Copa Africana de Naciones 2025 vuelve a estar en el punto de mira, esta vez a través del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS); Senegal se prepara oficialmente para recurrir la decisión de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) que otorgó a Marruecos la victoria por 3-0.

Una final que no se completó

La historia comenzó en una noche tensa en la ciudad de Casablanca, cuando las selecciones de Marruecos y Senegal se enfrentaron en la final del torneo continental.

El partido, que se esperaba que fuera una fiesta futbolística, se convirtió en un caos entre la afición, tras los enfrentamientos en las gradas y los incidentes de tensión en el terreno de juego, que terminaron con la retirada de la selección senegalesa antes del pitido final.

A raíz de ello, la Comisión de Disciplina de la Confederación Africana decidió declarar a Marruecos ganador por 3-0, basándose en que la retirada se produjo sin justificación deportiva suficiente, una decisión que provocó la ira de la Federación Senegalesa y abrió la puerta a una crisis jurídica sin precedentes.

Lea también: Vídeo: «La jugada que hizo historia»... Donnarumma pierde el control y un joven bosnio le da a su país el pase al Mundial



La primera apelación

Senegal presentó una primera apelación ante la Comisión de Apelación de la CAF, solicitando la anulación del resultado del partido y la revisión de las circunstancias de la retirada, alegando que las condiciones de seguridad no eran adecuadas para continuar el encuentro.

Sin embargo, la comisión, tras semanas de deliberaciones, confirmó la victoria de Marruecos, afirmando que la retirada se produjo por decisión de la propia selección senegalesa, sin dar ninguna indicación sobre la copa, las medallas o las recompensas económicas, al considerar que estos aspectos no entran dentro de su competencia.

A pesar de la decisión, la Confederación Africana aún no ha emitido un comunicado oficial en el que declare a Marruecos campeón de la edición, lo que mantiene la incertidumbre sobre la identidad del verdadero ganador del título.

Senegal inicia su batalla

Tras tres semanas de espera, la Federación Senegalesa de Fútbol recibió la resolución motivada de la Comisión de Apelación, lo que le permite legalmente iniciar los trámites de recurso ante el Tribunal Arbitral del Deporte en Lausana.

Según informa la cadena francesa «RMC», Senegal se dispone a presentar su expediente completo en los próximos días, en un intento por anular la decisión de la CAF o, al menos, que se reconsidere el resultado de la final.

Lea también: «Echar leña al fuego»... Ataque alemán sin precedentes contra el Real Madrid



El Tribunal de Arbitraje se enfrenta a una nueva prueba

Hasta ahora, el TAS no ha anunciado un calendario concreto para examinar el caso, pero fuentes jurídicas han confirmado que la decisión esperada será definitiva e inapelable.

El director general del tribunal, Mathieu Reeb, declaró oficialmente: «Somos conscientes de que los equipos y los aficionados desean conocer la decisión definitiva lo antes posible, y nos aseguraremos de que los procedimientos de arbitraje se lleven a cabo en los mejores plazos, respetando el derecho de todas las partes a un juicio justo».

Se avecina el final de la final más controvertida

Con este giro, la crisis de la final de la Copa Africana de Naciones 2025 entra en su fase decisiva.

Mientras Marruecos se aferra a la decisión de la Confederación Africana que le otorgó la victoria, Senegal apuesta por convencer al Tribunal Arbitral del Deporte de que su retirada fue consecuencia de «circunstancias de fuerza mayor» que no pueden ignorarse.

Lee también: Ya está decidido: el Madrid se despide de tres jugadores... y «condiciones duras» para que se queden otros cuatro

