La polémica del Real Madrid vs. Athletic: El Real Madrid pidió penalti por mano de Capa

El cuadro blanco reclamaba pena máxima por una mano del defensa rojiblanco en una acción con Vinicius.

La polémica ha hecho acto de presencia en el Alfredo di Stéfano. El ha reclamado un penalti por mano de Ander Capa en el área del Athletic, el cual podría haber cambiado el destino del partido.

El Real Madrid reclama una mano en el área

El cuadro merengue reclama la acción debido a que en una jugada entre Vinicius y el defensa del Athletic, el zaguero cae al suelo y golpea el balón con la mano en una extraña posición.

El equipo local reclamó con vehemencia, pero el colegiado del encuentro no vio nada punible en la acción y ordenó que el juego continuara.

¿Qué dice el reglamento?

Sobre las manos en el área, la FIFA es muy clara. El máximo organismo define las manos como "la acción deliberada de un jugador de tocar el balón con la mano o el brazo".

El artículo sigue a continuación

Esto ha supuesto un cambio el reglamento. ¿Este cambio qué significa? Significa que antes del 1 de junio de 2016, si un futbolista estiraba los brazos en un salto en el área y la pelota le pegaba en la mano, por ejemplo, el árbitro era quien interpretaba la jugada y decidía si había intención o no de desviar el balón. Ahora, si un jugador amplía el volumen de su cuerpo con los brazos y la pelota le pega, es penalti.

¿Qué dice ?

En el caso de LaLiga, el presidente del CTA, Carlos Velasco Carballo, explicó el criterio que se aplican en las competiciones en para las manos.

"Habla del movimiento del balón a la mano, de manos apoyadas en el suelo y manos rebotadas. Un jugador que no hace ningún movimiento pero hace equilibrio, el árbitro no debe sancionar mano. Si el jugador realiza algún movimiento el árbitro valorará. En las manos rebotadas normalmente no serán sancionadas". Lo cierto es que, en el caso del sevillista Escudero, el balón rebota en su cabeza antes de dar en la mano (tenía los brazos extendidos por el salto)", explicó en enero de 2019.