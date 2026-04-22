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Peter BoszImago
Wessel Antes

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La plantilla del PSV inicia una gira nacional de preparación para el partido fuera de casa contra el Ajax

Ajax vs PSV Eindhoven
Ajax
PSV Eindhoven
Eredivisie
P. Bosz

La plantilla del PSV viajará tras el partido contra el PEC Zwolle a un destino soleado para celebrar el 27.º título de liga, anunció este miércoles el entrenador Peter Bosz en rueda de prensa.

El jueves a las 21:00 horas recibirán al PEC Zwolle en el Philips Stadion.

Aunque tenían días libres, el plantel decidió viajar juntos.

Bosz viaja con el grupo. El técnico explica que se ha elegido este fin de semana porque hay margen suficiente hasta el siguiente partido, la visita al Ajax.

«Después tendremos una semana de entrenamiento normal. Es lo mismo de siempre, así que no supondrá ningún problema para la preparación del próximo partido», afirma Bosz.

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Ajax crest
Ajax
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PSV Eindhoven crest
PSV Eindhoven
PSV

El clásico contra el Ajax, el sábado 2 de mayo en el Johan Cruijff ArenA, es clave para los de Ámsterdam en su lucha por Europa.

Además, Bosz confirmó el debut del portero Nick Olij, quien defenderá la portería del PSV por primera vez en un partido oficial el jueves.

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