La placa de Griezmann en el Metropolitano aparece vandalizada

El espacio del francés en el paseo de las leyendas fue pintarrajeada y cubierta de basura

Un niño con la camiseta de Joao Felix se encarama a mirar una de las placas del paseo de las leyendas del Wanda Metropolitano. Tras él, se extiende una pequeña cola de dos o tres personas. Es, por supuesto, la placa de Griezmann, porque es el primer día sin él y quien algún día hizo gritar a la grada con sus goles ahora ha pasado a la lista de los más odiados. Su placa ha aparecido pintarrajeada, sucia, como solía ocurrir con las de Hugo Sánchez y Courtois.

Era previsible, y es la mayor atracción. El mismo niño que se recreaba en la placa, con la camiseta del 7, unos pasos más allá se reencontraba con su padre, que le daba algunas nociones de 'colchonerismo' y se encontraba una respuesta curiosa: "Sí, pero a mí me la que mas me ha gustado es la de Griezmann". Una pieza destacada en la colección, aunque por unos motivos algo extraño.

Todavía se podían ver unos cuantos niños con la camiseta del francés en los alrededores del estadio. No han llegado aún los cumpleaños o los Reyes Magos que jubilarán esas camisetas rojiblancas para dar paso a las de nuevo ídolos, previsiblemente con el 7 también, pues el espíritu en la zona es claro, no solo no se echa de menos al francés, sino que parece que su recuerdo solo se nota en pequeños retales, todo ha encontrado el recambio perfecto en Joao Felix es jugador jovencísimo, carísimo y, por supuesto, buenísimo.

También la placa de Hugo Sánchez se veía dañada. De algún modo, destacan entre la multitud. El paseo entero es un ejercicio de memoria, por ahí están los nombres de todos aquellos que pasaron de cien partidos en el Atlético y de algún modo también forma parte de la historia del club que algunos de los jugadores que vistieron de rojiblanco terminaron como recuerdos indeseables.