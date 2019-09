La pelota parada, la única preocupación que Maradona le generó a Gallardo antes de Boca

River volvió a sufrir los tiros que cayeron sobre su área. Ante el Lobo, lo salvaron Bologna y la mala puntería rival. ¿Y contra Boca en la Copa?

River visitó a Gimnasia y, sin brillar, se llevó los tres puntos de La Plata gracias a la jerarquía de sus jugadores. Pero, en varios pasajes del partido, la pasó mal el equipo de Marcelo Gallardo que, en nombres y en funcionamiento, es claramente superior al Lobo de Maradona.

¿Por qué la pasó mal el Millonario? Principalmente porque la pelota parada y los tiros cruzados en su área siguen siendo un tema sin solución para el conjunto del Muñeco. Ya en el segundo semestre del 2018 los goles en contra por esa vía habían sido una situación puntual a trabajar por el entrenador de River que, aunque quitándole dramatismo, había dicho que era un "tema que me ocupa todo el tiempo", pero también que no era algo para "volverse loco ni psicopatearse".

Lo cierto es que varios meses después sigue siendo un déficit para este equipo, al que le cuesta marcar cuando la pelota sobrevuela su área. Contra el Gimnasia de Maradona no fue la excepción: en cada pelota parada, River sufrió. Y sufrió mucho. Porque el Lobo no logró convertir por esa vía gracias a las reacciones de Enrique -fue uno de los mejores del encuentro- y a las malas definiciones de sus jugadores, pero no por la resistencia que le opuso el Millonario. Y eso, ante un equipo como Boca, con los buenos cabeceadores que tiene Boca, le puede costar muy caro.

Claro, Gallardo lo sabe, por eso decidió resguardar en La Plata a Paulo Díaz, uno de los jugadores que mejor rechaza de cabeza en el equipo de Núñez y que será clave ante el Xeneize por semis de la Libertadores. Porque en River, lo más importante es superar al clásico rival en la serie de la Copa. Y para hacerlo tendrá que lograr corregir esto rápidamente. Una solución podría ser tocar el equipo y poner tres centrales para que, cuando el Millonario defienda, lo haga con cinco futbolistas, aunque no pareciera una opción viable, al menos, en el Monumental, teniendo en cuenta las decisiones del Muñeco en los últimos encuentros. Sea como sea, River deberá encontrar la forma de corregirlo porque, sino, va a seguir sufriendo.