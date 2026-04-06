«La pareja central formada por Nick Verschuren y Dies Janse es mejor que la de Josip Sutalo y Youri Baas»

La pareja de centrales formada por Nick Verschuren y Dies Janse es mejor que la de Josip Sutalo y Youri Baas. Cada día planteamos en Voetbalzone tres afirmaciones sobre los principales clubes neerlandeses. Además, también prestamos atención con regularidad a equipos que no pertenecen a la tradicional terna de favoritos. Los cedidos del Ajax, Nick Verschuren (FC Volendam) y Dies Janse (FC Groningen), están causando una excelente impresión. ¿Crees que, como dúo central, son mejores que Sutalo y Baas, o no estás de acuerdo en absoluto? ¡Deja tu opinión en los comentarios!

Verschuren y Janse están acumulando minutos fuera de Ámsterdam esta temporada y están experimentando una gran evolución. Los dos talentos del Ajax también dejaron huella el pasado fin de semana. Juntos forman la pareja de centrales en el Once de la Semana de Voetbalzone. Verschuren, de 21 años, se ganó rápidamente un puesto de titular en el Volendam y va camino de mantener a «Het Andere Oranje» en la Eredivisie.

El analista de ESPN Bram van Polen se mostró muy entusiasmado con el defensa central en el programa Dit Was het Weekend. Incluso calificó a Verschuren como mejor en defensa que Sutalo. El jugador cedido por el Ajax logró mantener el domingo a Feyenoord en un empate a 0-0 con el Volendam. «Verschuren ya ha recibido elogios en varias ocasiones, pero es un poseso por la forma en que se lanza a por los balones», afirmó Van Polen, quien opina que muchos otros defensas de la Eredivisie pueden aprender de él. «A veces es un poco imprudente y se tira al suelo con facilidad, pero realmente se lanza a por todo. Y además lee bien el juego». A ojos de Van Polen, a Verschuren aún le falta algo en el juego con el balón, pero defensivamente lo considera mejor que Sutalo.

El internacional croata cometió un error el sábado durante la derrota por 1-2 del Ajax ante el FC Twente, según señaló Van Polen. «Si ves ese gol de Bart van Rooij y cómo se gira Sutalo allí, eso es algo que casi nunca veo en Verschuren».

Dies Janse

Mientras que Verschuren logró evitar que el Feyenoord marcara, Janse fue el gran protagonista de la victoria por 0-2 del FC Groningen sobre el Telstar. El jugador cedido por el Ajax rompió el empate a la media hora de juego con un certero cabezazo. Gracias a sus buenas actuaciones, este defensa central zurdo lleva meses siendo considerado como el posible sucesor de Youri Baas, quien podría estar disputando su última temporada en el Ajax. Janse, de veinte años, debutó a finales de marzo con la selección juvenil holandesa y ha disputado hasta ahora seis partidos oficiales con el primer equipo de Ámsterdam.

Con el Groningen ha conseguido ganar los dos últimos partidos de liga, por lo que la clasificación para los play-offs de las competiciones europeas sigue siendo un objetivo realista. El equipo del entrenador Dick Lukkien ocupa actualmente la décima posición, a solo un punto del octavo, el Sparta Rotterdam.

«En abril vamos a seguir por donde lo dejamos. Quedan cinco partidos, puede ser un buen final. Seguiremos haciendo lo mismo, manteniendo la energía positiva y así se ganan los partidos. Y ahora a seguir adelante», declaró Janse ante las cámaras de ESPN tras la victoria sobre el Telstar.