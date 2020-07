La 'Operación Salida' en el FC Barcelona: todos los jugadores que tienen el cartel de transferibles

Repasamos, uno por uno, todos los casos de los futbolistas que pueden salir del FC Barcelona en este mercado

La aguas bajan revueltas en Can Barça. Después de tirar la Liga y con Setién tambaleándose, ahora la directiva debe ocuparse de la 'Operación Salida'. La gran pregunta es obligada: ¿Qué futbolistas deben salir del Barça? Hay muchos nombres que se agolpan en la rampa de salida y otros que dependerán del mercado. En Goal hemos querido hacer una lista sobre el futuro del equipo, jugador por jugador.

Ivan Rakitic: Transferible. El croata sabe que esta será su última temporada en el Camp Nou. El está escuchando ofertas por el jugador, que desea poner sus condiciones para salir y que también quiere elegir su destino final. Hay muchos equipos interesados en el mediocampista. El Barça prefiere recaudar dinero por el croata, que acaba contrato en 2021. Si llega una buena oferta, el Barça venderá al futbolista.

Junior Firpo: Transferible. El defensa no ha cuajado en Can Barça, es joven y tiene cartel. Precisamente por eso, el club sabe que es un jugador ideal para poder recaudar dinero por él. Puede formar parte de alguna operación como moneda de cambio o simplemente, ser traspasado si llega una buena oferta. No se contempla cederle a otro club. Al menos, de momento.

Arturo Vidal: Transferible. Titular con Valverde y también con Setién, el chileno cumple casi siempre. No obstante, es uno de los pocos jugadores azulgrana que tiene buen cartel y por el que varios equipos podrían ofrecer o un buen dinero, o una operación interesante de intercambio de jugadores. Si llega una buena oferta por Vidal, se escuchará.

Ousmane Dembélé: Transferible. Lastrado por sus múltiples lesiones, el Barça no sabe qué hacer con él. Le ha dado muchas oportunidades, pero no acaba de levantar cabeza. Se pagó un auténtico dineral por su fichaje y ahora el Barça, sabiendo que tiene muy complicado recuperar su inversión, se conformaría con encontrar un club que pueda pagar su ficha. El gran problema: gana 8 millones netos al año.

Samuel Umtiti: Transferible. Lesión tras lesión, como Dembélé, ha pasado de ser titular a ser prescindible. El francés está en el mercado desde hace tiempo. El Barcelona necesita sacar algo de dinero por el jugador, que sigue queriendo quedarse porque cobra una buena ficha. Toda aquella oferta que llegue por Umtiti, será escuchada. El club no quiere que siga.

Carlos Aleñà: Transferible. Regresará al Camp Nou después de su cesión al Real , donde no brilló. El club escuchará ofertas interesantes si llegan. Puede ser traspasado o cedido a otro club.

Rafinha Alcántara: Transferible. Sigue siendo propiedad del FC Barcelona. El de Vigo tiene la intención de hacer efectiva la opción de compra por el jugador, valorada en 15 millones de euros. El Barça cree que acabará haciendo "caja" con el futbolista, que tiene un gran cartel entre varios equipos de Primera División. El Celta, desde luego, desea su fichaje.

Jean Claire-Todibo: Transferible. Apenas costó un millón de euros cuando fue fichado por el Barça y después de un año de cesión en el 04, volverá al Camp Nou, Varios equipos de Europa se han puesto en contacto con el jugador para hacerle ofertas. El Barça las está escuchando y decidirá lo mejor para su futuro. En el club prefieren un traspaso,

Neto: Se escucharán ofertas por él. Llegó para cuadrar balances en una operación conjunta con Cillesen, en un pacto con el CF. El cuerpo técnico está satisfecho con el brasileño, pero si el club recibe alguna oferta interesante por Neto, se abrirá a escucharla.

Martin Braithwaite: Transferible. Fichado deprisa y corriendo por una auténtica emergencia, en el club están astisfechos con su rendimiento. El danés, obviamente, no quiere salir del Barcelona porque acaba de aterrizar. Sin embargo, si llegase alguna buena oferta, podría salir del Camp Nou.

Philippe Coutinho: Transferible. El Bayern no quiso pagar la opción de compra por el brasileño, que volverá al Camp Nou. El club lleva meses buscándole nuevo equipo en el mercado. Cobra un sueldo muy alto y ese es un gran hándicap. El Barcelona desea poder recaudar algo de dinero y meter al futbolista en alguna operación donde, al menos, se ahorre su salario anual.

Trincao: Primer equipo o cesión. Tras su etapa en el Sporting de Braga, será su primera campaña en el Barça. La pretemporada servirá para saber si se queda en el primer equipo o si el club decide que salga cedido a otro equipo para acumular minutos, con el fin de volver más "hecho" al conjunto azulgrana.

Pedri: Primer equipo o nueva cesión. Tras su año de cesión en la UD , hará la pretemporada con el primer equipo del FC Barcelona. El club azulgrana tiene mucha confianza en Pedri, del que espera mucho. Tiene varias ofertas de muchos equipo de Primera para que el Barça les conceda otra cesión del jugador.

La mayoría tiene el cartel de "transferible" y en caso de que lleguen ofertas por ellos, saldrán. La prioridad del Barça es hacer "caja". Se avecina una 'Operación Salida' importante en el Barcelona. Habrá cesiones y operaciones de intercambio de juagdores, pero el Barça prefiere traspasos. Necesita dinero contante y sonante. Problema: el resto de equipos lo sabe.