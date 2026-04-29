«La nueva aventura de Paulo Dybala parece conocida: el Flamengo podría quedarse sin él»

Paulo Dybala dejará la AS Roma el próximo verano, según informó este miércoles ESPN International. El argentino volverá a su país cuando venza su contrato con el club romano.

Llegó en 2022 como agente libre tras seis temporadas en la Juventus, que lo fichó en 2015 por unos 41 millones de euros procedente del Palermo.

En Turín alcanzó la consagración: marcó 115 goles en 293 partidos, fue nombrado Jugador del Año de la Serie A en 2019/20 y ganó cinco Scudettos y cuatro Copas Italia.

En la Roma jugó con regularidad al principio, pero sus minutos han disminuido: esta temporada, lastrado por una lesión de rodilla, apenas ha sumado 1.300 minutos.

Su contrato vence este verano y su continuidad en la Roma parece improbable. En las últimas semanas se ha vinculado sobre todo con Boca Juniors, información que confirman a ESPN. Aunque Flamengo también lo sigue, todo indica que volverá a Argentina.

Dybala ya habló de volver a Argentina. Quiere reunirse con Leandro Paredes. «Sería fantástico. Nunca se sabe. Hoy juego en la Roma y defiendo esta camiseta, pero se extraña. No sé qué pasará».

Paredes regresó a Argentina el verano pasado, cuando Boca Juniors pagó tres millones de euros al club romano. El mediocampista es capitán de su equipo y actualmente ocupa el segundo puesto en el Grupo A de la Copa de la Liga, a un punto de Estudiantes.