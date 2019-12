La medida salarial del fútbol chino que cierra la puerta de salida a Bale

La Chinesse Football Association (CFA) pretende imponer una serie de medidas para paliar su maltrecha economía, entre ellas un límite salarial que hará que frene el trasiego de jugadores a su liga a cobrar auténticas millonadas.

Así lo anunció el presidente de la corporación Chen Xuyuan, quien habló de los riesgos en los que se encuentran.

Nuestros clubes han despilfarrado demasiado dinero. Nuestro fútbol profesional no se ha manejado de manera sostenible. Si no tomamos medidas oportunas, me temo que colapsará