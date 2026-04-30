La búsqueda de un nuevo director general en el Feyenoord genera inquietud en De Kuip, donde la afición pide a gritos a Robert Eenhoorn. Entre bastidores, la influencia del dimitido Sjaak Troost aún pesa, según un análisis de Mikos Gouka, del Algemeen Dagblad.

Para muchos aficionados y personas involucradas, Eenhoorn es el candidato ideal para llevar al club a un nivel superior. Además, el exdirector del AZ está interesado en desempeñar un papel en su club favorito, lo que refuerza el clamor por su llegada. Sin embargo, por el momento no hay avances, lo que frustra a la afición.

La escena recuerda a 2019, cuando Eenhoorn también sonó pero no llegó, debido a falta de química con la cúpula y a estructuras internas que no se ajustaban a su método de trabajo.

Aunque anunció su salida del Consejo de Supervisión, conserva su derecho de voto hasta que se nombre sucesor y, de este modo, sigue influyendo en decisiones clave, como la elección del director general.

Su voto depende en gran medida del presidente del Consejo de Supervisión, Toon van Bodegom, con quien colabora desde hace años.

Los Amigos del Feyenoord cuestionan esta estructura: «Troost se ha ido, ya no asiste a las reuniones; es absurdo que siga decidiendo sobre el futuro del club», concluye Gouka.

Hay temor de que Van Bodegom, respaldado por la «voz fantasma» de Troost, ignore de nuevo a Eenhoorn. Sería repetir el pasado.

Mientras tanto, la presión sobre la directiva crece. De forma interna se plantea incluso nombrar primero un director técnico y después un director general, aunque no es el orden deseado. El nombre de Giovanni van Bronckhorst sigue sonando para el cargo técnico, según Gouka.