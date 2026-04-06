«La maldición de la nobleza»... Una nueva lección de «lealtad» de Gattuso en medio de la oscuridad del fracaso italiano

El fútbol italiano atraviesa uno de sus momentos más turbulentos tras el nuevo fracaso en la clasificación para el Mundial de 2026, lo que prolonga la racha de fracasos que ha perseguido a la selección desde su histórica victoria en el Mundial de 2006.

La derrota ante Bosnia y Herzegovina en la tanda de penaltis fue la gota que colmó el vaso para los Azzurri, lo que abrió la puerta a una salida masiva dentro de la Federación Italiana de Fútbol, que incluyó al presidente Gabriele Gravina, al director general Gianluigi Buffon y al entrenador Gennaro Gattuso.

Por tercera vez consecutiva

La eliminación de Italia de la fase de clasificación no fue tan sorprendente como dolorosa. Tras un comienzo titubeante en la fase de clasificación, Gattuso intentó salvar lo que se podía salvar, pero el equipo careció de identidad y eficacia ofensiva, despidiéndose de la competición ante Bosnia en un partido dramático que terminó en la tanda de penaltis.

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De este modo, la selección italiana se queda fuera del Mundial por tercera vez consecutiva, algo sin precedentes en su historia, lo que ha desatado una ola de indignación en el mundo del deporte italiano.

Una salida en masa

Tras la sorprendente eliminación, se inició un proceso de reestructuración integral dentro de la Federación Italiana de Fútbol.

En cuestión de días, tanto Gravina como Buffon anunciaron su dimisión de sus cargos, a lo que se sumó Gattuso el viernes, menos de un año después de asumir el mando técnico en sustitución de Luciano Spalletti en junio de 2025.

Sin embargo, el anuncio de la salida de Gattuso se retrasó varios días con respecto al resto de nombres, lo que suscitó interrogantes en los medios de comunicación italianos sobre el motivo del retraso.

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La verdadera razón

El diario «Corriere della Sera» reveló que el motivo del retraso en el anuncio no fue una disputa administrativa ni una negociación para quedarse, sino que estaba relacionado con el acuerdo sobre las indemnizaciones por fin de contrato del cuerpo técnico.

Gattuso insistió en que su cuerpo técnico recibiera el pago íntegro de sus derechos antes de cualquier anuncio oficial, aunque él mismo tuviera que renunciar a sus derechos económicos.

De hecho, el entrenador renunció al importe restante de su contrato con la Federación Italiana para garantizar que sus ayudantes recibieran sus indemnizaciones lo antes posible.

La maldición de Gattuso

Lo que hizo Gattuso no fue una novedad en su carrera, sino una prolongación de lo que en los medios italianos se conoce como «la maldición de Gattuso», es decir, su marcha definitiva sin indemnización.

En 2019, abandonó su antiguo club, el Milan, sin recibir indemnización por fin de contrato, a pesar de que había renovado su contrato hasta 2021, prefiriendo que se pagaran los salarios de su cuerpo técnico correspondientes a los dos años restantes.

Según informa «SportMediaset», repitió la misma situación en sus etapas en el OFI Crete, el Pisa y el Hajduk Split, donde siempre optó por marcharse discretamente, renunciando a sus derechos para mantener la estabilidad de su cuerpo técnico.

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